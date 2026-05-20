Συντριβή αεροσκάφους της UPS: Νέο βίντεο δείχνει κινητήρα να αποκολλάται κατά την απογείωση

Το δυστύχημα στο Λούισβιλ το 2025 κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν αν η αποκόλληση του κινητήρα προκλήθηκε από φθορά σε μεταλλικό εξάρτημα στήριξης

Η στιγμή που ο κινητήρας αποκολλάται από το αεροσκάφος / Φωτ. Youtube

Η αμερικανική Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο από τη συντριβή cargo αεροσκάφους της UPS στο Λούισβιλ το 2025, στο οποίο φαίνεται η στιγμή που ο αριστερός κινητήρας αποκολλάται από το αεροπλάνο μέσα σε πύρινη έκρηξη κατά την απογείωση.

Η συντριβή σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2025, λίγο μετά την απογείωση της πτήσης UPS 2976 με προορισμό τη Χαβάη από το διεθνές αεροδρόμιο του Λούισβιλ, όπου βρίσκεται ο βασικός αεροπορικός κόμβος της UPS.

Το αεροσκάφος τύπου McDonnell Douglas MD-11F συνετρίβη σε συγκρότημα επιχειρήσεων κοντά στο αεροδρόμιο, προκαλώντας τον θάνατο και των τριών πιλότων που επέβαιναν σε αυτό, καθώς και 12 ανθρώπων στο έδαφος. Σχεδόν δύο δεκάδες ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

Το νέο βίντεο, που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του αεροδρομίου, δείχνει τον κινητήρα να αποσπάται από την πτέρυγα ενώ το αεροσκάφος επιταχύνει στον διάδρομο απογείωσης.

Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στην Ουάσινγκτον, οι ερευνητές της NTSB αποκάλυψαν επίσης ότι το πλήρωμα είχε αρχικά προγραμματιστεί να πετάξει με άλλο αεροσκάφος ίδιου τύπου, το οποίο όμως αποσύρθηκε προσωρινά από την υπηρεσία λόγω διαρροής καυσίμων.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αποκόλληση του κινητήρα προκλήθηκε από κόπωση μετάλλου σε εξάρτημα που συνέδεε τον κινητήρα με το φτερό του αεροσκάφους.

Η NTSB ανέφερε ακόμη ότι η UPS δεν προχώρησε σε πρόσθετους ελέγχους μετά από ενημέρωση της Boeing το 2011, στην οποία επισημαίνονταν πιθανά δομικά προβλήματα στα αεροσκάφη MD-11.

Η εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι η ειδοποίηση της Boeing δεν απαιτούσε κάποια υποχρεωτική ενέργεια.

Μετά τη συντριβή, η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) καθήλωσε τα αεροσκάφη MD-11, ενώ η UPS ανακοίνωσε αργότερα ότι αποσύρει οριστικά το συγκεκριμένο μοντέλο από τον στόλο της.

Η εταιρεία FedEx, αντίθετα, έχει ήδη αρχίσει να επαναφέρει αεροσκάφη MD-11 σε υπηρεσία έπειτα από επισκευές που εγκρίθηκαν από την Boeing και την FAA.

Με πληροφορίες από CBS