Die Welt: Η Κίνα εκπαίδευσε μυστικά Ρώσους στρατιώτες πριν σταλούν στην Ουκρανία

Η Κίνα έχει εκπαιδεύσει μυστικά εκατοντάδες Ρώσους στρατιωτικούς σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της κινεζικής επικράτειας, με ορισμένους από αυτούς να συμμετέχουν αργότερα σε επιχειρήσεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die Welt που επικαλείται απόρρητες εκθέσεις ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές και δημοσιοποιούνται την ώρα που ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ συναντάται στο Πεκίνο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια περίοδο ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο δεν κατονομάζει τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών που φέρεται να παρείχαν τα στοιχεία, εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες συμμετείχαν στα τέλη του 2025 σε προγράμματα εκπαίδευσης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας σε έξι διαφορετικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Η εκπαίδευση περιλάμβανε χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων, ηλεκτρονικά αντίμετρα κατά drones και προσομοιώσεις σύγχρονων πολεμικών επιχειρήσεων. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες φέρονται να βρίσκονταν στελέχη διαφορετικών βαθμίδων και ηλικιών, καθώς και μέλη της ρωσικής επίλεκτης μονάδας Rubicon, η οποία ειδικεύεται στις επιχειρήσεις με drones.

Κατά την Die Welt, δεκάδες από τους στρατιωτικούς που συμμετείχαν στην εκπαίδευση αναπτύχθηκαν στις αρχές του 2026 στο ουκρανικό μέτωπο, ορισμένοι μάλιστα σε διοικητικές θέσεις.

«Οι πληροφορίες αυτές συμβαδίζουν με όσα παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια», δήλωσε στην Handelsblatt ο Μαρκ Χένριχμαν, πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας των Υπηρεσιών Πληροφοριών της γερμανικής Βουλής.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου έχει ενισχυθεί τόσο στον στρατιωτικό όσο και στον οικονομικό τομέα, σημειώνει η Die Welt.

Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι η Ρωσία εκπαίδευσε μυστικά περίπου 600 Κινέζους στρατιωτικούς τον περασμένο χρόνο, κυρίως σε τομείς που αφορούν τα τεθωρακισμένα, το πυροβολικό, τη στρατιωτική μηχανική και την αντιαεροπορική άμυνα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, Μόσχα και Πεκίνο ανταλλάσσουν πληροφορίες για δυτικά οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών τα αμερικανικής κατασκευής HIMARS και Patriot.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

