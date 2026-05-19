Θάνατος ιδρυτή Mango: Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του

Ο γιος του ιδρυτή της αλυσίδας Mango, Ισάκ Άντικ, που είχε χάσει τη ζωή του έπειτα από πτώση σε γκρεμό κοντά στη Βαρκελώνη πριν από δύο χρόνια, συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Ο 45χρονος Τζόναθαν Άντικ συνελήφθη την Τρίτη από την καταλανική αστυνομία, Mossos d'Esquadra και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ο πατέρας του και ιδρυτής της Mango, Ισάκ Άντικ, είχε πεθάνει τον Δεκέμβριο του 2024, όταν έπεσε από ύψος μεγαλύτερο των 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στις σπηλιές του Μοντσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη, μαζί με μέλη της οικογένειάς του.

Mango founder Isak Andic who died in December 2024 after falling from a cliff while hiking with his son Jonathan https://t.co/6D2qZDV0lJ — Bloomberg (@business) May 19, 2026

Mango: Επιβεβαιώθηκε η σύλληψη του γιου του ιδρυτή

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τη σύλληψη του Τζόναθαν Άντικ, δηλώνοντας ότι κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο του Μαρτορέλ, κοντά στη Βαρκελώνη, όπου θα καταθέσει ενώπιον ανακριτή.

Πέρυσι, η οικογένεια είχε εκδώσει ανακοίνωση μέσω της οποίας υποστήριζε την αθωότητά του, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι βρισκόταν υπό επίσημη έρευνα.

«Η οικογένεια θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, όπως έκανε μέχρι σήμερα. Παράλληλα, εμπιστεύεται ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα και ότι θα αποδειχθεί η αθωότητα του Τζόναθαν Άντικ», ανέφερε τότε η ανακοίνωση.

Η αλυσίδα Mango ιδρύθηκε το 1984 από τον Ισάκ Άντικ, επιχειρηματία με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είχε μετακομίσει στην Καταλονία τη δεκαετία του 1960. Θεωρούνταν ένας από τους βασικούς ανταγωνιστές του ιδρυτή της Zara, Amancio Ortega.

Την περίοδο του θανάτου του, ο Άντικ ήταν μη εκτελεστικός πρόεδρος της Mango και η περιουσία του εκτιμάτο στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Τζόναθαν Άντικ αρνείται από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του και υποστηρίζει ότι επρόκειτο για ατύχημα κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους σε δημοφιλές τουριστικό σημείο.

Η αρχική έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango είχε κλείσει τον Ιανουάριο του 2025, όταν δικαστής είχε κρίνει ότι δεν υπήρχαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, η υπόθεση άνοιξε ξανά αργότερα, με την αστυνομία να εξετάζει τα κινητά τηλέφωνα του Τζόναθαν Άντικ και των αδελφών του, Τζούντιθ και Σάρα Άντικ.

Με πληροφορίες από Independent

