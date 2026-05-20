Τριάντα χρόνια μετά, οι ΗΠΑ κινούνται νομικά κατά του 94χρονου Ραούλ Κάστρο

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ποινικές διώξεις σε βάρος του Ραούλ Κάστρο, πρώην ηγέτη της Κούβας και αδελφού του Φιντέλ Κάστρο, για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της αντικαστρικής οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CBS News.

Ο 94χρονος Ραούλ Κάστρο κατηγορείται ότι είχε εμπλοκή στην επιχείρηση κατά την οποία κουβανικά μαχητικά MiG κατέρριψαν δύο άοπλα αεροσκάφη κοντά στον κουβανικό εναέριο χώρο. Από το περιστατικό σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα τρία ήταν Αμερικανοί πολίτες. Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοβαρή κρίση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Αβάνας και οδήγησε αργότερα στη σκλήρυνση του αμερικανικού εμπάργκο κατά της Κούβας.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι πιθανές κατηγορίες αφορούν ανθρωποκτονία, ενώ η υπόθεση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες κινήσεις πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην Κούβα τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο διάστημα η Ουάσιγκτον έχει προχωρήσει σε νέες κυρώσεις κατά της κουβανικής ηγεσίας και σε μέτρα οικονομικής πίεσης προς το καθεστώς της Αβάνας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει προγραμματιστεί να γίνει στο Freedom Tower του Μαϊάμι, ιστορικό κτίριο που λειτούργησε ως κέντρο υποδοχής Κουβανών προσφύγων μετά την επανάσταση του Φιντέλ Κάστρο. Η ημερομηνία της εκδήλωσης συμπίπτει επίσης με την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κούβας από την Ισπανία το 1902, προσδίδοντας ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό στην κίνηση της Ουάσιγκτον.

Το επίμαχο ηχητικό απόσπασμα στο επίκεντρο της υπόθεσης

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ηχογράφηση διάρκειας 11 λεπτών, η οποία κυκλοφορούσε επί δεκαετίες μεταξύ αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και μελών του Κογκρέσου χωρίς να αξιοποιηθεί δικαστικά. Σύμφωνα με την USA Today, στην ηχογράφηση ακούγεται φωνή που αποδίδεται στον Ραούλ Κάστρο να περιγράφει πώς έδωσε εντολή σε Κουβανούς πιλότους να καταρρίψουν τα αεροσκάφη της οργάνωσης.

«Είπα στους πιλότους να προσπαθήσουν να τα καταρρίψουν πάνω από κουβανικό έδαφος, αλλά τα αεροσκάφη έμπαιναν στην Αβάνα και απομακρύνονταν. Με έναν τέτοιο πύραυλο, αυτό που πέφτει είναι μια πύρινη μπάλα», φέρεται να ακούγεται στην ηχογράφηση.

Παρά την ύπαρξη του υλικού, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διατηρούσαν επί χρόνια επιφυλάξεις για το αν η φωνή ανήκε πράγματι στον Ραούλ Κάστρο. Σύμφωνα με αποχαρακτηρισμένο υπηρεσιακό σημείωμα του 1996, αξιωματούχοι των υπηρεσιών θεωρούσαν «πολύ απίθανο» να επρόκειτο για τον ίδιο, χωρίς ωστόσο να μπορούν να το αποκλείσουν οριστικά. Η ηχογράφηση δημοσιοποιήθηκε αργότερα από την ισπανόφωνη εφημερίδα El Nuevo Herald, η οποία υποστήριξε ότι η φωνή ανήκε στον Κουβανό ηγέτη.

Κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια προώθησης της υπόθεσης φέρεται να είχε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα Μάριο Ντίαζ-Μπαλάρτ, ο οποίος δήλωσε ότι εργάστηκε επί χρόνια για τη συγκρότηση της νομικής στρατηγικής που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δίωξη του Ραούλ Κάστρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο Δικαιοσύνης συγκρότησε ειδική ομάδα εργασίας για την υπόθεση μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών ενδέχεται να βρίσκονται και άλλα πρώην στελέχη της κουβανικής ηγεσίας που σχετίζονται με το περιστατικό του 1996. Ο Ντίαζ-Μπαλάρτ ανέφερε επίσης ότι εξετάστηκαν και πιθανές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών σε βάρος του Ραούλ Κάστρο, ωστόσο τελικά δόθηκε προτεραιότητα στην υπόθεση της κατάρριψης των αεροσκαφών, καθώς για την ανθρωποκτονία δεν υπάρχει παραγραφή στο αμερικανικό δίκαιο.

Με πληροφορίες από CBS News, USA Today