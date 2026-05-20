Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα ενισχύσει την άμυνά της

«Ετοιμάζουμε τις απαντήσεις για κάθε πιθανή πορεία δράσης του εχθρού, εάν οι Ρώσοι τολμήσουν να επεκτείνουν την επιθετικότητα τους» τόνισε

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: EPA
Η Ουκρανία ετοιμάζεται να ενισχύσει την άμυνά της στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε, ότι η Ρωσία έχει εκπονήσει πέντε σενάρια επέκτασης του πολέμου της εναντίον της Ουκρανίας μέσω του βορείου τμήματος της χώρας και το Κίεβο ετοιμάζεται να ενισχύσει τις δυνάμεις του στην περιοχή.

«Αναλύσαμε λεπτομερώς τα διαθέσιμα στοιχεία από τις υπηρεσίες πληροφοριών μας σχετικά με τον σχεδιασμό επιθετικών επιχειρήσεων της Ρωσίας στην κατεύθυνση Τσερνίχιβ-Κίεβο. Οι δυνάμεις μας σε αυτόν τον τομέα θα ενισχυθούν», ανέφερε σε ανάρτησή του, ο πρόδερος της Ουκρανίας.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Οι προειδοποιήσεις για «νέα απειλή»

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ζελένσκι έχει εστιάσει σε νέες προειδοποιήσεις σχετικά με μια πιθανή απειλή για το βόρειο τμήμα της Ουκρανίας από τη Λευκορωσία, στενό σύμμαχο της Ρωσίας. Ο ίδιος τονίζει, ότι η Ουκρανία «κατέγραψε ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορα», χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Ο ανώτατος διοικητής του ουκρανικού στρατού, δήλωσε την Τρίτη ότι το Κίεβο διαθέτει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το ρωσικό Γενικό Επιτελείο προχωρά ενεργά στον υπολογισμό και τον σχεδιασμό επιθετικών επιχειρήσεων από το βορρά.
 

Με πληροφορίες από Reuters

