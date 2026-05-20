Η κατανάλωση μπύρας ξεπέρασε την κατανάλωση κρασιού για πρώτη φορά στη Γαλλία

Για πρώτη φορά στην καταγεγραμμένη ιστορία της Γαλλίας, η μπύρα ξεπέρασε το κρασί ως το αγαπημένο ποτό.

«Ένα γεύμα χωρίς κρασί είναι ένα θλιβερό γεύμα», όπως λένε οι Γάλλοι.

Το Euronews σχολιάζει: «Κάποια στερεότυπα δεν προέρχονται από το πουθενά και το κρασί είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Γαλλίας, στο ίδιο επίπεδο με την κατανάλωση μιας καλής μπαγκέτας, τις υπερβολικές ποσότητες τυριού και την απόλυτη αναγκαιότητα για σκόρδο και βούτυρο ως βάση για το μεγαλύτερο μέρος της μαγειρικής».

Για πρώτη φορά, η κατανάλωση μπύρας ξεπέρασε το κρασί ως το αγαπημένο γαλλικό ποτό, αμφισβητώντας έτσι τη γαλλική αντίληψη ότι η μπύρα είναι το αγαπημένο ποτό των Γερμανών και Βέλγων.

Πράγματι, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσίευσε ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (OIV), οι Γάλλοι ήπιαν 22 εκατ. εκατόλιτρα κρασιού πέρυσι. Από την άλλη, η γαλλική ένωση ζυθοποιών Brasseurs de France, αναφέρει ότι οι Γάλλοι κατανάλωσαν 22,1 εκατ. εκατόλιτρα μπύρας το 2025, με το μέσο να χαρακτηρίζει την στιγμή αυτή «ιστορική».

Γιατί οι Γάλλοι κατανάλωσαν περισσότερη μπύρα από κρασί

Πιο ανησυχητικό είναι ότι η κατανάλωση κρασιού στη Γαλλία έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδό της από το 1957.

Αυτά, πάντως, θα μπορούσαν να είναι θετικά νέα όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ.

Οι περισσότερες μπύρες έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ και, πάλι σύμφωνα με τη γαλλική ένωση ζυθοποιών, το ποτό συνδέεται περισσότερο με «ευχάριστες στιγμές», όπως αθλητικούς αγώνες.

Επίσης, υπάρχουν οι οικονομικοί λόγοι πίσω από την περισσότερη κατανάλωση της μπύρας έναντι του κρασιού. Η μπύρα είναι συνήθως φθηνότερη και η αυξανόμενη κρίση κόστους ζωής μεταβάλλει τις συνήθειες κατανάλωσης, ειδικά μεταξύ των νέων.

Ο OIV αναφέρει επίσης, ότι οι δασμοί των ΗΠΑ έχουν ασκήσει πίεση στο παγκόσμιο εμπόριο κρασιού.

«Αυτό που μπορούμε να δούμε στα δεδομένα του 2025 είναι πως ένας τομέας που αντιδρά στις επιπτώσεις των δασμολογικών πολιτικών των ΗΠΑ σε πραγματικό χρόνο, αλλά και προσαρμόζεται σε ορισμένες μακροπρόθεσμες αλλαγές όσον αφορά το κλίμα και την κατανάλωση», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του OIV, John Barker.

Η Γαλλία παρέμεινε ο μεγαλύτερος καταναλωτής κρασιού στην Ευρώπη πέρυσι, οπότε αυτό ίσως αποτελεί πατηγοριά. Ωστόσο, «αν πάτε στη Γαλλία σύντομα, δεν χρειάζεται να φοβάστε ότι θα φανείτε άξεστοι αν παραγγείλετε μια μεγάλη μπύρα αντί για μια μικρή» καταλήγει το δημοσίευμα.

Με πληροφορίες από Euronews

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα μη αλκοολούχα ποτά