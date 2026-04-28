Στενά του Ορμούζ: Διέλευση ρωσικού σούπερ γιοτ παρά την απαγόρευση

Μια υπερπολυτελής θαλαμηγός που συνδέεται με έναν από τους βασικούς συμμάχους του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ, παρά τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Το Nord, ένα πολυτελές γιοτ μήκους 142 μέτρων, το οποίο συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντάσοφ - σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί κυρώσεις - ταξίδεψε από το Ντουμπάι προς τη Μουσκάτ του Ομάν το Σαββατοκύριακο, αποτελώντας ένα από τα ελάχιστα ιδιωτικά σκάφη που πέρασαν από τα Στενά τους τελευταίους μήνες.

Την ίδια ώρα, το Ιράν είχε αυτή την εβδομάδα συνομιλίες υψηλού επιπέδου με τη Ρωσία, ενώ συνεχίζεται η αντιπαράθεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το άνοιγμα ξανά των Στενών του Ορμούζ στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

Ο Μορντάσοφ, που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Πούτιν, δεν εμφανίζεται ως ο επίσημος ιδιοκτήτης του σκάφους. Ωστόσο, στοιχεία καταγραφής δείχνουν ότι το Nord ήταν καταχωρημένο το 2022 σε εταιρεία που ανήκει στη σύζυγό του.

Η αξία του σκάφους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 500 εκατ. δολάρια (370 εκατ. λίρες). Σύμφωνα με δεδομένα της πλατφόρμας Marine Traffic, απέπλευσε από το Ντουμπάι το βράδυ της Παρασκευής και έφτασε την Κυριακή το πρωί στο Al Mouj, μια μαρίνα στην πρωτεύουσα του Ομάν.

Η ναυτιλιακή κίνηση στον Περσικό Κόλπο βρίσκεται σήμερα σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προπολεμική περίοδο.

Η κρίση έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου, με το Brent - το παγκόσμιο σημείο αναφοράς - να σκαρφαλώνει τη Δευτέρα στα 109 δολάρια το βαρέλι.

Το Ιράν εξακολουθεί να περιορίζει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αμερικανικές δυνάμεις θα επιβάλουν αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια.

Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα ιδιωτικά σκάφη αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή από την έναρξη των εχθροπραξιών, το ρωσικής σημαίας Nord κατάφερε να περάσει.

Επίσκεψη Αραγτσί στη Μόσχα

Ενώ οι μακροπρόθεσμες ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο, η Τεχεράνη επικεντρώνει αυτή την εβδομάδα τις διπλωματικές της προσπάθειες στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών της με τη Μόσχα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τη Δευτέρα στην Αγία Πετρούπολη ιρανική αντιπροσωπεία, με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, να κάνει λόγο για μια «στρατηγική σχέση» μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο Tass, ο Πούτιν δήλωσε στον Αραγτσί ότι ο ιρανικός λαός «αγωνίζεται γενναία» για την κυριαρχία του απέναντι στις πιέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Αραγτσί ανάρτησε φωτογραφίες στην πλατφόρμα X, όπου εμφανίζεται χαμογελαστός να ανταλλάσσει χειραψία με τον Πούτιν και τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, γράφοντας: «Τα πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν το βάθος και τη δύναμη της στρατηγικής μας συνεργασίας. Καθώς η σχέση μας συνεχίζει να ενισχύεται, είμαστε ευγνώμονες για την αλληλεγγύη και χαιρετίζουμε τη στήριξη της Ρωσίας στη διπλωματία».

Σύμφωνα με το περιοδικό Superyacht Times, το Nord διαθέτει πισίνα, υποβρύχιο και ελικοδρόμιο.

Ο Αλεξέι Μορντάσοφ βρίσκεται στο στόχαστρο δυτικών κυρώσεων - από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση - από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Παρά τις εκκλήσεις δυτικών χωρών για δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, περιοχές όπως το Χονγκ Κονγκ και οι Μαλδίβες δεν έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση του γιοτ.

Ο Μορντάσοφ είναι πρόεδρος της Severstal, της μεγαλύτερης χαλυβουργικής και μεταλλευτικής εταιρείας της Ρωσίας, ενώ με εκτιμώμενη περιουσία 37 δισ. δολαρίων θεωρείται ο πλουσιότερος Ρώσος, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

Παραμένει άγνωστο αν ο ίδιος επέβαινε στο Nord κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από BBC

