Google: Μηχανικός AI λέει ότι απολύθηκε αφού διαμαρτυρήθηκε για συνεργασία με το Ισραήλ

Ένας μηχανικός τεχνητής νοημοσύνης της Google προσέφυγε στη βρετανική δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι απολύθηκε άδικα αφού διαμαρτυρήθηκε για τη συνεργασία της εταιρείας με την ισραηλινή κυβέρνηση και για τη χρήση τεχνολογιών AI σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την προσφυγή που κατατέθηκε σε εργατικό δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, ο εργαζόμενος υποστηρίζει ότι η Google έκανε διακρίσεις εις βάρος του λόγω των πεποιθήσεών του, καθώς θεωρεί ότι κανείς δεν πρέπει να είναι συνένοχος σε εγκλήματα πολέμου.

Ο μηχανικός, ο οποίος εργαζόταν στα γραφεία της Google DeepMind στο Λονδίνο και έχει παλαιστινιακή καταγωγή, μοίραζε φυλλάδια στους συναδέλφους του με συνθήματα όπως «Η Google παρέχει στρατιωτική AI σε δυνάμεις που διαπράττουν γενοκτονία».

Σε άλλο μήνυμα προς εργαζόμενους ρωτούσε: «Αξίζει ο μισθός σας κάτι τέτοιο;»

Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία, έστελνε email σε συναδέλφους του σχετικά με την απόφαση της Google το 2025 να εγκαταλείψει τη δέσμευση ότι δεν θα αναπτύσσει τεχνολογίες όπλων που μπορούν να βλάψουν ανθρώπους ή συστήματα επιτήρησης που παραβιάζουν διεθνείς κανόνες.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι απομακρύνθηκε από την εταιρεία τον Σεπτέμβριο μετά από συναντήσεις με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, αν και η Google φέρεται να κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε παραιτηθεί οικειοθελώς — κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Η Google DeepMind αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του εργαζόμενου, με εκπρόσωπο της εταιρείας να δηλώνει ότι η περιγραφή του «δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά γεγονότα».

Ο μηχανικός δήλωσε στον Guardian ότι η εργασία σε ένα από τα κορυφαία ερευνητικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης ήταν «όνειρο ζωής», αλλά η στάση του άλλαξε όσο η εταιρεία υπέγραφε νέες συμφωνίες με κυβερνήσεις και στρατιωτικούς φορείς.

Google: Αντιδράσεις εργαζομένων για τη χρήση AI στον στρατό

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας μεταξύ εργαζομένων της Google σχετικά με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης από κυβερνήσεις και στρατιωτικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο Guardian, η αλλαγή στις αρχές λειτουργίας της Google για την AI το 2025 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της εταιρείας.

Πρώην και νυν εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι αρκετοί ερευνητές είχαν ενταχθεί στη Google με την πεποίθηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιούνταν κυρίως για κοινωνικά ωφέλιμους σκοπούς.

«Πολλοί από τους πρώτους ερευνητές της AI ήταν ιδεαλιστές και πίστευαν πραγματικά στην ιδέα ότι η τεχνολογία θα ωφελούσε την ανθρωπότητα», ανέφερε εργαζόμενος της DeepMind υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Όπως είπε, όταν η τεχνολογία άρχισε να αποκτά τεράστια οικονομική και στρατηγική αξία, αρκετοί απογοητεύτηκαν από τις χρήσεις της σε στρατιωτικά ή επιτηρητικά προγράμματα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τουλάχιστον δέκα εργαζόμενοι έχουν παραιτηθεί για λόγους αρχής.

Άλλος εργαζόμενος ανέφερε ότι αρκετοί υπάλληλοι δεν αντιτίθενται συνολικά στη χρήση AI από τον στρατό, αλλά ανησυχούν για «ανεύθυνη χρήση» ή την αξιοποίηση της τεχνολογίας από αυταρχικές κυβερνήσεις.

Οι αντιδράσεις εντάθηκαν ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία cloud computing ύψους 1,2 δισ. δολαρίων μεταξύ Google, Amazon και της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα ότι η συμφωνία επέτρεψε να συμβούν «εξαιρετικά σημαντικά πράγματα» στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Τον περασμένο μήνα, εκατοντάδες εργαζόμενοι της Google ζήτησαν επίσης να απαγορευτεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας σε απόρρητα στρατιωτικά προγράμματα των ΗΠΑ.

Παρά τις αντιδράσεις, η Google υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Πεντάγωνο για εφαρμογές AI, αφού η εταιρεία Anthropic αρνήθηκε να χαλαρώσει περιορισμούς που απέκλειαν τη χρήση των μοντέλων της σε αυτόνομα οπλικά συστήματα ή μαζική επιτήρηση.

Με πληροφορίες από Guardian