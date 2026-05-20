«Global Sumud Flotilla»: Νέα ενημέρωση για τους Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στον στολίσκο

Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», θα φτάσουν, σύμφωνα με ενημέρωση των ισραηλινών Αρχών, σταδιακά, εντός των επόμενων ωρών, στο Ισραήλ και συγκεκριμένα, στο λιμάνι του Ashdod όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Όπως ανέφερε η κ. Ζωχιού, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί, πιθανότητα αύριο πρωί, στον χώρο, όπου θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες, για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής και θα μεριμνήσει ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

«Το υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών», τόνισε και πρόσθεσε πως παραμένει σε ανοιχτή γραμμή με τους συγγενείς και τους οικείους των επιβαινόντων για άμεση ενημέρωση.

«Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών», επισήμανε.

«Global Sumud Flotilla»: Στο Ισραήλ οι 430 ακτιβιστές

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, ανακοίνωσε ότι οι 430 ακτιβιστές που επέβαιναν στον νέο «στολίσκο για τη Γάζα» μεταφέρονται στο Ισραήλ.

Μετά την αναχαίτιση των σκαφών από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό ανοιχτά της Κύπρου τη Δευτέρα, το βράδυ της Τρίτης το ΥΠΕΞ της χώρας, ανακοίνωσε συγκεκριμένα πως οδηγούνται στο Ισραήλ.

«Και οι 430 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν σε ισραηλινά σκάφη και οδηγούνται στο Ισραήλ, όπου θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους (των χωρών) τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή τους.

Στόχος του στολίσκου, που αποτελούνταν από περίπου 50 πλεούμενα, ήταν να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

