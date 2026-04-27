Ιράν: Ο Αραγτσί αναχωρεί από το Πακιστάν για τη Ρωσία  

Ο Αμπάς Αραγτσί αναχώρησε σήμερα από το Ισλαμαμπάντ για τη Μόσχα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τον Ιρανό πρέσβη στη Ρωσία, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ωστόσο, η συνάντηση αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ρωσικές αρχές.

Ο Αραγτσί επέστρεψε στην πακιστανική πρωτεύουσα, από την οποία είχε αναχωρήσει εχθές για το Ομάν, όσο οι διαμεσολαβητές εργάζονται για μια επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, μετά μια πρώτη συνάντηση πριν από δύο εβδομάδες η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει συμφωνία.

Σύμφωνα με το CNN, ο Ιρανός υπουργός δήλωσε ότι το ταξίδι του στην Αγία Πετρούπολη, όπου πρόκειται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, «αποτελεί μια καλή ευκαιρία για εμάς να διαβουλευθούμε με τους Ρώσους συναδέλφους μας σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τον πόλεμο».

Μέσω μηνύματος στον λογαριασμό του στο Telegram, ανέφερε επίσης ότι θα συναντηθεί επίσης με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Ιράν: Τι φέρεται να δήλωσε ο Αραγτσί για το ταξίδι στο Ισλαμαμπάντ

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Αραγτσί δήλωσε ότι το ταξίδι του στο Ισλαμαμπάντ ήταν «πολύ παραγωγικό» και περιλάμβανε «καλές διαβουλεύσεις», κατά τις οποίες οι αξιωματούχοι «εξέτασαν τα γεγονότα του παρελθόντος και τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ».

Κατά την επίσκεψή του στο Ομάν, ο Ιρανός πρέσβης δήλωσε, ότι οι δύο πλευρές είχαν συζητήσεις σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ιράν και το Ομάν είναι τα δύο παράκτια κράτη των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που καθιστά απαραίτητες τις αμοιβαίες διαβουλεύσεις — ιδίως τη στιγμή που η ασφαλής διέλευση μέσω των Στενών έχει καταστεί σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με το Al Jazeera.

«(...) πρέπει να εμπλακούμε σε διάλογο για να διασφαλίσουμε ότι τα κοινά μας συμφέροντα ικανοποιούνται και να παραμείνουμε συντονισμένοι σε οποιαδήποτε ενέργεια αναλάβουμε, καθώς τα συμφέροντα τόσο του Ιράν όσο και του Ομάν εμπλέκονται άμεσα», πρόσθεσε κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι οποίες μεταφέρουν τέλος, ο Αραγτσί πρόσθεσε πως υπήρχε «υψηλός βαθμός συναίνεσης» μεταξύ του Ιράν και του Ομάν και ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν «πως οι διαβουλεύσεις πρέπει να συνεχιστούν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων».

Με πληροφορίες από Al Jazeera

