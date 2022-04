Θλίψη στην Καμπούλ: Λουλούδια στα άδεια θρανία των μαθητών-θυμάτων της βομβιστικής επίθεσης

Εικόνες πένθους καταφτάνουν από σχολείο στο Αφγανιστάν, που έγινε στόχος βομβιστικής επίθεσης.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης έγιναν τρεις εκρήξεις στο σχολείο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή αρκετοί μαθητές.

Το σχολείο βρίσκεται σε περιοχή της Καμπούλ όπου ζει η σιιτική κοινότητα Hazara, μία μειονοτική ομάδα, η οποία γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων από εξτρεμιστές.

Πρώην υπουργός ανήρτησε στο Twitter φωτογραφία από τα άδεια θρανία, στα οποία είχαν εναποτεθεί λουλούδια εις μνήμην των θυμάτων.

«Χάσαμε όλους τους μαθητές στη χθεσινή επίθεση και μείναμε με άδεια τάξη. Παρακαλώ μην γράφετε πια για την υπερηφάνεια και την ανθεκτικότητα του Αφγανιστάν. Είμαστε κουρασμένοι, εξαντλημένοι, συντετριμμένοι και συντετριμμένοι. Οι Αφγανοί χρειάζονται ένα διάλειμμα. Οι Αφγανοί χρειάζονται ειρήνη. Οι Αφγανοί χρειάζονται μια φυσιολογική, ισότιμη και φτωχή αλλά ελπιδοφόρα ζωή» έγραψε η Nargis Nehan.

We lost all the students in yesterday’s attack and left with empty class. Please don’t write about Afghan’s pride & resilience anymore. We are tired, exhausted, shattered & devastated. Afghans need a break. Afghans need peace. Afghans need a normal, equal & poor but hopeful life. pic.twitter.com/riZVuKeFFc