Θερμό επεισόδιο στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία

Θερμό επεισόδιο σημειώνεται ανάμεσα στην Τουρκία και τη Συρία, τις τελευταίες ώρες.

Πληροφορίες που μεταφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, θέλουν δύο βλήματα όλμου να έχουν καταλήξει στην ναρκοθετημένη περιοχή των συνόρων, κοντά στην τουρκική πόλη Κίλις.

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις απάντησαν, ανταποδίδοντας με μπαράζ πυρών πυροβολικού, ενώ παράλληλα, έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στην περιοχή.

