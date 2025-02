«Θάνατος στους Άραβες»: Αμετανόητοι οι Ισραηλινοί, που χτυπήθηκαν γιατί τους πέρασαν για Παλαιστίνιους

Ένας Εβραίος άνδρας στο Μαϊάμι Μπιτς αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας αφού φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον δύο ανδρών που πίστευε ότι ήταν Παλαιστίνιοι, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για Ισραηλινούς τουρίστες. Παράλληλα, τα θύματα της επίθεσης μοιράστηκαν στα social media ρατσιστικά μηνύματα κατά των Αράβων, θεωρώντας ότι είχαν δεχτεί επίθεση λόγω της εθνικότητάς τους.

Σύμφωνα με τα έγγραφα σύλληψης, στις 9.30 το βράδυ του Σαββάτου, 15 Φεβρουαρίου, βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται να δείχνει τον Μόρντεκαϊ Μπράφμαν, 27 ετών, να βγαίνει από το φορτηγό του και να ανοίγει πυρ με ημιαυτόματο πιστόλι εναντίον ενός οχήματος που περνούσε. Ο Μπράφμαν φέρεται να πυροβόλησε 17 φορές, χτυπώντας έναν από τους επιβαίνοντες στον αριστερό ώμο και τραυματίζοντας το αριστερό αντιβράχιο του δεύτερου θύματος.

Eνώ ήταν υπό κράτηση, ο Μπράφμαν είπε αυθόρμητα στους ντετέκτιβ ότι ενώ οδηγούσε το φορτηγό του, «είδε δύο Παλαιστίνιους και πυροβόλησε και σκότωσε και τους δύο», όπως αναφέρεται στα έγγραφα της σύλληψης.

Οι αρχές δεν επιβεβαίωσαν αν τα θύματα ήταν όντως Παλαιστίνιοι και η εφημερίδα Miami Herald ανέφερε ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για δύο Ισραηλινούς που έκαναν διακοπές στη Φλόριντα, κατονομάζοντάς τους ως τον Άρι Ράμπεϊ και τον πατέρα του.

Οι αναρτήσεις στο Facebook μετά τους πυροβολισμούς δείχνουν τον Ράμπεϊ στο νοσοκομείο Jackson memorial του Μαϊάμι και το Hyundai του με αρκετές τρύπες και σημάδια από σφαίρες. Μάλιστα, ένας από τους τραυματίες φέρεται να έγραψε «θάνατος στους Άραβες» σε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τους πυροβολισμούς. «Ο πατέρας μου και εγώ ήμασταν θύματα απόπειρα δολοφονίας με αντισημιτικό υπόβαθρο», έγραψε.

Το παράρτημα του Συμβουλίου Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων στη Φλόριντα ζήτησε να απαγγελθούν κατηγορίες για ομοσπονδιακό έγκλημα μίσους εναντίον του Μπράφβμαν.

«Είναι βαθιά ειρωνικό και χαρακτηριστικό ότι τόσο ο φερόμενος ως φιλοϊσραηλινός δράστης όσο και το φιλοϊσραηλινό θύμα των πυροβολισμών στο Μαϊάμι Μπιτς φέρονται να έχουν ρατσιστικές, αντιπαλαιστινιακές απόψεις», δήλωσε ο εθνικός εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου, Nihad Awad, στο X.

"It is deeply ironic and telling that both the alleged pro-Israel perpetrator and the pro-Israel victim in the Miami Beach shooting reportedly hold racist anti-Palestinian views,” said our National Executive Director @NihadAwad. #Gaza #Israel

