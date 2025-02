ΗΠΑ: Εβραίος πυροβόλησε δύο Ισραηλινούς γιατί νόμιζε ότι ήταν Παλαιστίνιοι

Συνελήφθη ένας άνδρας στη Φλόριντα, στις ΗΠΑ, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφού άνοιξε πυρ εναντίον αυτοκινήτου με δύο επιβαίνοντες.

Οι σωφρονιστικές αρχές της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ ανέφεραν ότι ο 27χρονος Μορντεχάι Μπράφμαν κατηγορείται για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο συλληφθείς νόμιζε πως επρόκειτο για Παλαιστίνιους μετανάστες, ωστόσο ήταν Ισραηλινοί τουρίστες.

Jewish Florida man Mordechai Brafman arrested after shooting two Israeli tourists he mistook for “Palestinians” in Miami Beach.



