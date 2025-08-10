ΕΛΛΑΔΑ
Πρέβεζα: Αναζωπύρωση της φωτιάς στη Βρυσούλα – Ήχησε το 112

Η μεγάλη πυρκαγιά της προηγούμενης ημέρας είχε οριοθετηθεί αργά το βράδυ του Σαββάτου

LifO Newsroom
Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
Νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Βρυσούλα, όπου το Σάββατο είχε εκδηλωθεί μεγάλη δασική πυρκαγιά, περικυκλώνοντας το χωριό. Η φωτιά κατευθύνεται πλέον προς την Κάτω Ρευματιά, με τις αρχές να ενεργοποιούν το 112 και να καλούν τους κατοίκους σε άμεση εκκένωση.

Στις 18:05, το μήνυμα του 112 προειδοποίησε όσους βρίσκονται στην Κάτω Ρευματιά να κινηθούν προς τη Ρευματιά, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. Για την επιχείρηση κατάσβεσης έχει ζητηθεί η συνδρομή ελικοπτέρου, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο.

Η μεγάλη πυρκαγιά της προηγούμενης ημέρας είχε οριοθετηθεί αργά το βράδυ του Σαββάτου, με πυροσβέστες και εθελοντές να συνεχίζουν και σήμερα την προσπάθεια κατάσβεσης των διάσπαρτων εστιών.

