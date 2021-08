Ο Τζο Μπάιντεν δεσμεύθηκε σήμερα ότι κάθε Αμερικανός που θέλει να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν θα φύγει από τη χώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που είναι αντιμέτωπος με σφοδρές επικρίσεις για τον τρόπο που έγινε η αποχώρηση των δυνάμεων των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν έκανε νέες ανακοινώσεις από τον Λευκό Οίκο, αναφέροντας ότι περίπου 13.000 Αμερικανοί έχουν επιστρέψει έως τώρα στην πατρίδα του.

Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα στο Αφγανιστάν. «Δεν μπορώ να υποσχεθώ ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα… ή ότι θα γίνει χωρίς ρίσκο απώλειας», δήλωσε. Αλλά, συνέχισε, «μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα κινητοποιήσω κάθε απαραίτητο πόρο», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του «στους γενναίους άνδρες και γυναίκες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων» που εκτελούν αυτή την αποστολή.

«Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες, πιο δύσκολες αερομεταφορές στην ιστορία και η μόνη χώρα που μπορεί να προβάλλει τέτοια ισχύ στην άλλη άκρη του κόσμου, με τέτοιο βαθμό ακρίβειας, είναι οι ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Θα κάνουμε τα πάντα, ό,τι μπορούμε, για να παρέχουμε ασφαλή εκκένωση για τους Αφγανούς συμμάχους μας, τους εταίρους μας και τους Αφγανούς που μπορεί να είναι στο στόχαστρο λόγω της σχέσης τους με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Μπάιντεν και τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα μεταφέρει πίσω στην πατρίδα του κάθε Αμερικανό που θέλει να φύγει από εκεί.

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: προς όποιο Αμερικανό θέλει να γυρίσει σπίτι, θα σας φέρουμε πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

