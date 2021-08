Το αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος που έφυγε από την Καμπούλ γεμάτο Αφγανούς- κάτι που αποτυπώθηκε μια σοκαριστική φωτογραφία, έμβλημα της κατάστασης στη χώρα- μετέφερε 823 επιβάτες αποκάλυψε το Πεντάγωνο.

Στην πρώτη εκτίμηση που έκανε λόγο για 640 Αφγανούς οι οποίοι κάθονταν στο πάτωμα του θηριώδους C-17 Globemaster III- αριθμός που ήταν ήδη διπλάσιος από την κανονική χωρητικότητα- δεν είχαν συμπεριληφθεί τα παιδιά που είχαν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος.

Η αρχική εκτίμηση είχε υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των θέσεων που ήταν κατειλημμένες στα λεωφορεία που μετέφεραν τους επιβάτες στο C-17 και δεν είχαν υπολογιστεί τα 183 παιδιά που κάθονταν στην αγκαλιά ενηλίκων, ανακοινώθηκε σήμερα με ανάρτηση στο Twitter.

CORRECTION: A @usairforce C-17 Globemaster III safely transported 823 Afghan citizens from Hamid Karzai International Airport Aug. 15, 2021. This is a record for this aircraft.⁰

The initial count of 640 inadvertently included only adults. 183 children were also aboard. https://t.co/DL6wP8WTQV