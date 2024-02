Τέξας: Δύο τραυματίες από εισβολή ένοπλης στην εκκλησία του διάσημου τηλε-ευαγγελιστή Όστιν

Δύο τραυματίες, εκ των οποίων το ένα παιδί, ήταν ο απολογισμός της επίθεσης που εξαπέλυσε γυναίκα σε εκκλησία στο Τέξας. Το βίαιο περιστατικό έγινε την Κυριακή σε έναν από τους μεγαλύτερους χώρους λατρείας των Ηνωμένων Πολιτειών, την τεράστια εκκλησία του διάσημου πάστορα και τηλεοπτικού ιεροκήρυκα (televangelist) Τζόελ Όστιν.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Τέξας μέσω του αρχηγού Τρόι Φίνερ, οπλισμένη με τουφέκι και συνοδευόμενη από παιδί, η δράστιδα της επίθεσης εισέβαλε στις 14:00 (τοπική ώρα) στην εκκλησία αυτή, άλλοτε κλειστό στάδιο χωρητικότητας 16.800 θέσεων που έχει μετατραπεί σε χώρο λατρείας. Όταν η γυναίκα άρχισε να πυροβολείι, αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας που βρίσκονταν επιτόπου ανταπέδωσαν σχεδόν αμέσως κι έπεσε νεκρή, εξήγησε.

Αναφορικά με τους τραυματίες, ένα παιδί πέντε ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Ο δεύτερος τραυματίας, ένας άνδρας περίπου πενήντα ετών, χτυπήθηκε από σφαίρα στο πόδι, συμπλήρωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Τέξας.

Η επίθεση έγινε ανάμεσα σε δυο λειτουργίες, λίγο προτού αρχίσει λειτουργία στα ισπανικά, διευκρίνισε ο πάστορας Όστιν, 60 ετών, τα κηρύγματα του οποίου μεταδίδονται απευθείας τηλεοπτικά και παρακολουθούνται από εκατομμύρια πιστούς κάθε εβδομάδα. Δήλωσε «ανάστατος» για το επεισόδιο. «Δεν διανοούμαι τι θα συνέβαινε αν γινόταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των 11:00 (...) Ευχαριστούμε τον Θεό γι’ αυτό», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως προσεύχεται για τα θύματα και τη γυναίκα που διέπραξε την επίθεση. Η εκκλησία του πάστορα Όστιν ιδρύθηκε το 1959. Δεν ανήκει σε κάποιο συγκεκριμένο δόγμα· δηλώνει απολιτική.

Με περισσότερα όπλα από ό,τι κατοίκους, οι ΗΠΑ καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη θανάτων εξαιτίας οπλοχρησίας από οποιαδήποτε άλλη ανεπτυγμένη χώρα. Οι επιθέσεις με τη χρήση όπλων αποτελούν αέναα επαναλαμβανόμενη μάστιγα, που η μια κυβέρνηση μετά την άλλη μοιάζει ανίσχυρη να αντιμετωπίσει, καθώς μεγάλο μέρος των Αμερικανών αδυνατεί να φανταστεί τον εαυτό του χωρίς όπλο, ή όπλα.

Η ανάρτηση του πάστορα στο Χ:

Our community is devastated by today’s events and grateful for the swift actions of law enforcement. May the healing hands of God touch the lives of everyone involved and provide comfort during this difficult time.



In the face of such darkness, we must hold onto our faith and… pic.twitter.com/hAzOSSX69i