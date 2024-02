Ομοφοβικό παραλήρημα - Υποψήφια των Ρεπουμπλικανών έκαψε ΛΟΑΤΚΙ βιβλία με φλογοβόλο

Η υποψήφια των Ρεπουμπλικανών στο Μιζούρι Βαλεντίνα Γκόμεζ, καταγγέλλει πως δέχτηκε λογοκρισία από το Instagram, μετά την αφαίρεση ενός βίντεο που την δείχνει να καίει με φλογοβόλο ΛΟΑΤΚΙ+ βιβλία .

H Βαλεντίνα Γκόμεζ λίγες ημέρες πριν, ανέβασε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο όπου καίει μια στοίβα από ΛΟΑΤΚΙ+ βιβλία, τα οποία ανέφερε πως είναι για τα «σκουπίδια». «Αυτά τα βιβλία προέρχονται από δημόσια βιβλιοθήκη του Μιζούρι. Όταν θα είμαι στην εξουσία, θα καούν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημειώνεται πως είναι υποψήφια για το αξίωμα του πολιτειακού γραμματέα της πολιτείας. Τα δύο βιβλία που έβαλε φωτιά στο βίντεο φαίνεται να είναι το «Queer: The Ultimate LGBTQ Guide for Teens» και το «Naked: Not Your Average Sex Encyclopedia».

Μετά την αφαίρεση του βίντεο από το Instagram, η ίδια ανέφερε πως «Μόλις λογοκρίθηκε και διαγράφηκε στο Instagram. Θα το ξαναπώ, υπάρχουν τρία πράγματα που εμπιστεύομαι: Την Βίβλο, την πλατφόρμα Χ (ευχαριστών Ίλον Μάσκ) και το AR-15 μου. Πρώτα η Αμερική». Η Kathy Belge, μία από τις συγγραφείς του βιβλίου «Queer: The Ultimate LGBTQ Guide for Teens», δήλωσε στο NBC News ότι οι Αμερικανοί θα πρέπει να ανησυχούν για το γεγονός ότι ένας υποψήφιος για δημόσιο αξίωμα πιστεύει ότι το κάψιμο βιβλίων είναι ένας αποδεκτός τρόπος για να προσπαθήσει να εκλεγεί.

«Το βιβλίο μου γράφτηκε για να δώσει στους εφήβους ακριβείς και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Συζητάμε σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι, όπως το coming out, ο εκφοβισμός, τα ραντεβού και η εύρεση κοινότητας και υποστήριξης. Και ναι, την αντιμετώπιση των μισητών, όπως αυτός ο πολιτικός υποψήφιος. Προτείνω σε αυτόν τον υποψήφιο να αφήσει ήσυχα τα ομοφυλόφιλα παιδιά και να επικεντρωθεί στα πραγματικά ζητήματα που θα κάνουν τη ζωή των ανθρώπων στο Μιζούρι καλύτερη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

When I’m Secretary of State, I will 🔥BURN🔥all books that are grooming, indoctrinating, and sexualizing our children. MAGA. America First🇺🇸 pic.twitter.com/m8waKi3yhP — Valentina Gomez (@ValentinaForSOS) February 6, 2024

Απαντώντας ωστόσο στη δήλωσή της, ο διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας της Βαλεντίνα Γκόμεζ ανέφερε στο NBC News, «Θέλεις να είσαι γκέι; Ωραία, γίνε γκέι. Απλά μην το κάνεις κοντά σε παιδιά». Παράλληλα πρόσθεσε πως η προεκλογική τους εκστρατεία είναι «κατά όλων των ΛΟΑΤΚΙ+ επιρροών γύρω από παιδιά, των σημαιών υπερηφάνειας στις τάξεις, των δασκάλων με αντωνυμίες, των ανθρώπων που θέλουν να "αλλάξουν" φύλο και των ανθρώπων που δεν μπορούν καν να ορίσουν τι είναι γυναίκα».

Η κίνηση της Βαλεντίνα Γκόμεζ ακολουθεί μια ανησυχητική τάση απαγόρευσης ή περιορισμού βιβλίων και συγγραφέων που περιλαμβάνουν ΛΟΑΤΚΙ+ βιβλία από σχολεία και δημόσιες βιβλιοθήκες σε όλες τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Μια έκθεση από την Αμερικανική Ένωση Βιβλιοθηκών κατέγραψε συνολικά 1.269 απόπειρες απαγόρευσης ή λογοκρισίας 2.571 τίτλων κατά τα έτη 2022 και 2023, με τα περισσότερα περιστατικά να αφορούν βιβλία με ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα ή θέματα φυλής ή ρατσισμού. Το Τέξας αναδείχθηκε ως η πολιτεία που απαγόρευσε τα περισσότερα βιβλία, με 93 απόπειρες να περιοριστούν πάνω από 2.300 τίτλοι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Οι ΛΟΑΤΚΙ+ συγγραφείς προσπάθησαν να αντεπιτεθούν σε αυτό το κύμα απαγόρευσης βιβλίων, με τη Βρετανίδα τρανς συγγραφέα Juno Dawson να περιγράφει τις απαγορεύσεις βιβλίων ως «οργανωμένη επίθεση» από την ακροδεξιά. «Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια πραγματικά οργανωμένη επίθεση στα βιβλία, επειδή η ακροδεξιά έχει ξεμείνει από ιδέες. Σε τι άλλο μπορείς να επιτεθείς εκτός από την υγειονομική περίθαλψη των τρανς, τις drag queens, τα βιβλία. Θέλω λοιπόν να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους βιβλιοθηκονόμους και τους εκπαιδευτικούς που υπερασπίζονται την ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα των νεαρών ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων να βλέπουν τον εαυτό τους στα βιβλία. Σταθείτε δυνατοί σε πλήρη αλληλεγγύη», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Pink News