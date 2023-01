Tesla πέρασε από τοίχο και έπεσε σε πισίνα σπιτιού- Παιδί 4 ετών στους επιβάτες

Όχημα της Tesla με τρεις επιβάτες, ανάμεσά τους ένα παιδί 4 ετών, έπεσε σε πισίνα σπιτιού, στην Πασαντίνα των ΗΠΑ.

Η οδηγός του οχήματος δήλωσε ότι πάτησε γκάζι αντί για φρένο, επειδή οι καιρικές συνθήκες εκείνη την ώρα ενδέχεται να της απέσπασαν την προσοχή, με αποτέλεσμα το Tesla να περάσει μέσα από έναν τοίχο και να πέσει στην πισίνα.

Οι τρεις επιβάτες διασώθηκαν εντός λίγων δευτερολέπτων από δύο μέλη του προσωπικού ενός σχολείου, που βρισκόταν κοντά στο σπίτι.

Αν και οι ιδιοκτήτες βρίσκονταν στο σπίτι τους τη στιγμή του ατυχήματος, το οποίο έγινε λίγο πριν τις 9 το πρωί, δεν είχαν ιδέα τι είχε συμβεί, οπότε το ένα από τα δύο μέλη του προσωπικού βούτηξε χωρίς δεύτερη σκέψη στην πισίνα για να βοηθήσει τους επιβάτες του οχήματος πριν αυτό αρχίσει να βυθίζεται.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Πασαντίνα δημοσίευσε μια φωτογραφία που δείχνει το λευκό Tesla βυθισμένο κάτω από το νερό της πισίνας

«Καλοί Σαμαρείτες πήδηξαν στην πισίνα και έσωσαν τους επιβαίνοντες», σημείωσε μεταξύ άλλων σε μήνυμα στα social media.

Παρόλο που το περιστατικό πιστεύεται ότι ήταν ατύχημα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έρευνα από το αστυνομικό τμήμα.

PFD and PPD are on scene 700 blk. west California Blvd. A Tesla driver hit the accelerator instead of the brake, drove through a wall and into a pool. Three occupants in vehicle including a child. Good samaritans jumped into the pool and rescued the occupants. @PasadenaGov pic.twitter.com/euHlfLGfrz