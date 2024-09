«Τέλος» τα smartphones στη Βρετανία - Απαγορεύονται τα κινητά σε 42 σχολεία

Στην απόφαση να απαγορεύσουν τη χρήση των κινητών, προχώρησαν 42 σχολεία στη Βρετανία.

απόφαση αυτή πάρθηκε από την Ormiston Academies Trust, ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βρετανίας, και επηρεάζει περίπου 35.000 μαθητές. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ormiston, Tom Rees, ανέφερε ότι η χρήση smartphones έχει διαταράξει τη μάθηση και την ευημερία των μαθητών, ενώ υπάρχει και μια σαφής συσχέτιση μεταξύ της χρήσης τηλεφώνων και ανησυχιών για την ψυχική υγεία τους.

Η απόφαση έρχεται με αφορμή τις νέες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας της Βρετανίας, που δίνουν τη δυνατότητα στα σχολεία να απαγορεύσουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Η Ormiston εφαρμόζει ήδη την απαγόρευση σε οκτώ από τα δευτεροβάθμια σχολεία της, ενώ η πολιτική ισχύει επίσης σε όλα τα πρωτοβάθμια, ειδικά και εναλλακτικά σχολεία της.

