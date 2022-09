Τελικά έφτυσε ο Χάρι Στάιλς τον Κρις Πάιν; «Γελοιότητες και μυθεύματα» απαντούν οι εκπρόσωποί τους

Οι εκπρόσωποι του Χάρι Στάιλς, αλλά και του Κρις Πάιν τοποθετήθηκαν σχετικά με το βίντεο από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας όπου ο τραγουδιστής φέρεται να φτύνει το πόδι του συμπρωταγωνιστή του στην πρεμιέρα της ταινίας τους Don't Worry Darling, προτού καθίσει ακριβώς δίπλα του.

«Δεν είναι αλήθεια κάτι τέτοιο» ανέφεραν πηγές κοντά στον Στάιλς.

Από την πλευρά Πάινς, ο εκπρόσωπός του σε ανακοίνωση στο People έκανε λόγο για γελοιότητες.

«Πρόκειται για μια γελοία ιστορία - πλήρως κατασκευασμένη και αποτέλεσμα μιας παράξενης online ψευδαίσθησης που είναι σαφώς παραπλανητική και επιτρέπει τις ανόητες εικασίες» ανέφερε ο εκπρόσωπος του 42χρονου ηθοποιού.

«Για να είμαι σαφής, ο Χάρι Στάιλς ουδέποτε έφτυσε τον Κρις Πάιν. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά σεβασμός μεταξύ των δύο αυτών ανδρών και ο όποιος υπαινιγμός περί του αντιθέτου είναι μια κραυγαλέα απόπειρα δημιουργίας σκηνής που απλώς δεν υφίσταται» πρόσθεσε.

Did Harry Styles just spit on Chris Pine?? #DontWorryDarling pic.twitter.com/V79mMi8CQs