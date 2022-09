Έφτυσε ο Χάρις Στάιλ τον Κρις Πάιν; Το βίντεο που έγινε viral

Ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Χάρι Στάιλς από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο σταρ προκάλεσε ερωτηματικά με μία κίνησή του, καθώς φαίνεται να φτύνει το πόδι του Κρις Πάιν και κάθεται στη θέση του σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ενώ χαμογελά αμήχανα.

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU