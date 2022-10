Τέιλορ Σουίφτ: Ρεκόρ στο Spotify έκανε το νέο άλμπουμ της- «Τι συνέβη μόλις;»

Ρεκόρ στο Spotify πέτυχε η Τέιλορ Σουίφτ με το «Midnights», καθώς έγινε το άλμπουμ με τα περισσότερα streams σε μια ημέρα στην πλατφόρμα.

Η νέα δουλειά της σταρ κυκλοφόρησε την Παρασκευή και μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες το Spotify ανακοίνωσε ότι το άλμπουμ πέτυχε ρεκόρ.

«Και πριν καν το ρολόι προλάβει να σημάνει τα μεσάνυχτα της 22ης Οκτωβρίου, η Τέιλορ Σουίφτ κατέρριψε το ρεκόρ του άλμπουμ με τα περισσότερα streams στην ιστορία του Spotify. Συγχαρητήρια», ανέφερε η ανάρτηση στον λογαριασμό της πλατφόρμας στο Twitter.

Η Τέιλορ Σουίφτ εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για το ρεκόρ, με tweet. «Πώς στάθηκα τόσο τυχερή και έχω εσάς εκεί έξω που κάνατε κάτι τόσο απίστευτο; Τι συνέβη μόλις;», έγραψε η τραγουδίστρια.

How did I get this lucky, having you guys out here doing something this mind blowing?! Like what even just happened??!?! https://t.co/7kDKDrBwiD