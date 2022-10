Μόλις κυκλοφόρησε το «Anti-Hero» της Τέιλορ Σουίφτ

Μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο κομμάτι από το πολυαναμενόμενο 10ο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ.

Πριν από λίγες ώρες η τραγουδίστρια είχε αναρτήσει ένα πρώτο teaser τρέιλερ από το κομμάτι της «Anti-Hero» το τρίτο που εμπεριέχεται στο άλμπουμ της «Midnights» προϊδεάζοντας τους φανς για το τι θα ακολουθήσει.

Το βίντεο κλιπ είναι σε δικό της σενάριο και σκηνοθεσία, όπως ενημερώνει η ίδια σε σχετικό tweet.

Πριν από λίγα λεπτά ανάρτησε τη νέα της δουλειά ενημερώνοντας ότι πλέον το κομμάτι είναι στην πλατφόρμα του Spotify.

Η σειρά των βίντεο για το άλμπουμ «Midnights» επικυρώνει την συνεργασία της Σουίφτ με την κινηματογραφίστρια Rina Yang.

«Αγαπώ να λέω ιστορίες. Αγαπώ να γράφω τραγούδια. Αγαπώ να κάνω βίντεο, αγαπώ να τα σκηνοθετώ. Και αυτή ήταν μία διασκεδαστική εμπειρία μαζί με την Rina Yang» είπε πρόσφατα η Σουίφτ.

The Anti-Hero video is HERE, which I wrote and directed. Watch my nightmare scenarios and intrusive thoughts play out in real timehttps://t.co/3ieastDifu pic.twitter.com/h5mpzVLKDY