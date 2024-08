Τέιλορ Σουίφτ και Έντ Σίραν μαζί στη σκηνή

Η Τέιλορ Σουίφτ είχε μία μεγάλη έκπληξη για τους θαυμαστές της κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Λονδίνο.

Η Τέιλορ Σουίφτ ξεκίνησε το τελευταίο μέρος της Ευρωπαϊκής περιοδείας της με μία μεγάλη συναυλία στο στάδιο Wembley του Λονδίνου. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Τέιλορ Σουίφτ κάλεσε στη σκηνή τον Έντ Σίραν και μαζί τραγούδησαν ένα medley από τις συνεργασίες τους.

Οι δυο τους ερμήνευσαν τα ντουέτα τους «Everything Has Changed» και «End Game». Περίπου στα μισά του τραγουδιού «Everything», που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της «Red» του 2012, ο Σίραν ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσαν μαζί το υπόλοιπο κομμάτι, πριν περάσουν στο «End Game», το ντουέτο από το «Reputation» του 2017. Το ζευγάρι έκλεισε με μια εκτέλεση του «Thinking Out Loud» του Έντ Σίραν.

«Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους φίλους μου στον κόσμο, σε σημείο που νιώθω σαν να είναι δεύτερος αδελφός μου», δήλωσε η τραγουδίστρια κρατώντας τον από το χέρι.

