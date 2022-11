Τέιλορ Σουίφτ: Κατέλαβε και τις δέκα θέσεις στο Top10 του Billboard Hot 100- Δεν έχει ξαναγίνει

Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε το 10 στα 10 στο αμερικανικό Billboard Hot 100, καταρρίπτοντας ρεκόρ. Έγινε η πρώτη καλλιτέχνης που κατέχει και τις δέκα θέσεις του Top10, με τραγούδια από το νέο της άλμπουμ, το «Midnights».

Το Billboard ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Τέιλορ Σουίφτ ξεπέρασε τον Drake που κατείχε το προηγούμενο ρεκόρ, όταν εννέα από τα δέκα τραγούδια του Top 10 ήταν δικά του, για μία εβδομάδα, τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η σταρ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της στα social media. «10 στα 10 στο Hot 100; Στο 10ο άλμπουμ μου;», έγραψε η 32χρονη.

