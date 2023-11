Τέιλορ Σουίφτ: Το άγαλμα του Ιησού στη Βραζιλία «φόρεσε» t-shirt της για να την καλωσορίσει

Μία ξεχωριστή υποδοχή είχε η Τέιλορ Σουίφτ στη Βραζιλία, καθώς το άγαλμα του ο Ιησού του Λυτρωτή «φορούσε» το μπλουζάκι από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού της «You Belong With Me».

Η Τέιλορ Σουίφτ συνέχισε την περιοδεία της Eras Tour στο Ρίο ντε Τζανέιρο και για να την καλωσορίσουν οι αρμόδιοι «έντυσαν» το άγαλμα του Ιησού του Λυτρωτή με ένα λευκό μπλουζάκι, που έφερε τα ονόματα των πολιτειών της Βραζιλίας, καθώς και σύμβολα από τραγούδια της, όπως ένα τόξο και ένα βέλος.

Η μπλούζα ενδέχεται να αποτελεί φόρο τιμής για την Τέιλορ Σουίφτ και στο μπλουζάκι που φοράει στο μουσικό βίντεο για το single «You Belong with Me», το οποίο είχε στο μπροστινό μέρος του τα ονόματα των κολλητών της από το λύκειο.

We won, we won, we won pic.twitter.com/ZJePcjgsus