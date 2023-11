Φαν της Τέιλορ Σουίφτ πέθανε στη συναυλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο- «Είμαι συντετριμμένη»

Μια 23χρονη φαν της Τέιλορ Σουίφτ πέθανε στο στάδιο που φιλοξένησε τη συναυλία της σταρ, λίγο πριν ξεκινήσει το σόου.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, η 23χρονη Άνα Κλάρα Μπενεβίδες λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Τέιλορ Σουίφτ με μήνυμα στα social media δήλωσε συντετριμμένη για τον θάνατο της νεαρής φαν της.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτές τις λέξεις, αλλά με την καρδιά μου κομμάτια λέω ότι χάσαμε μία φαν νωρίτερα απόψε, πριν από τη συναυλία μου. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο συντετριμμένη είμαι. Έχω πολύ λίγες πληροφορίες, πέρα από το γεγονός ότι ήταν τόσο απίστευτα όμορφη και πολύ νέα», έτραψε η τραγουδίστρια.

Την Παρασκευή, η Τέιλορ Σουίφτ έδωσε την πρώτη από τις τρεις συναυλίες της στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Θα ακολουθήσουν δύο σόου στο Σάο Πάολο, που θα είναι τα τελευταία φέτος στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της, με τίτλο «Eras».

Η ατμόσφαιρα στο Estádio Olímpico Nilton Santos ήταν αποπνικτική κατά τη διάρκεια της συναυλίας, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που την παρακολούθησαν.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η Τέιλορ Σουίφτ φαίνεται να ζητά από τους διοργανωτές να δώσουν νερό στο κοινό και κάποια στιγμή πέταξε η ίδια ένα μπουκάλι στον κόσμο.

🏟️| Taylor throwing a water bottle to a fan who needs help while singing All Too Well 💪 #RioTSTheErasTour pic.twitter.com/LfjPphKXI9