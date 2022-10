Τεχεράνη: Στις φλόγες φυλακή με πολιτικούς κρατούμενους - Ακούγονται πυροβολισμοί

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τη φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη να έχει τυλιχτεί στις φλόγες ενώ ακούγονται πυροβολισμοί και συναγερμός.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για φυλακή στην οποία κρατούνται πολιτικοί κρατούμενοι.

BREAKING: Fire and gunfire erupts at Iran's Evin Prison, which is known to house political prisoners pic.twitter.com/oJj5hBDHrM

«Πυροβολισμοί ακούγονται από τη φυλακή Εβίν και καπνός είναι ορατός», αναφέρει η ακτιβιστική ιστοσελίδα 1500tasvir. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από αξιωματούχους ή αναφορές από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Gunshots can be heard from Evin Prison and smoke can be seen.#MahsaAmini #IranRevolution#مهسا_امینیpic.twitter.com/ut5Ds0Oup9