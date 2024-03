Τεχεράνη: Δύο γυναίκες συνελήφθησαν επειδή χόρευαν δημόσια

Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν συνέλαβε δύο γυναίκες στην Τεχεράνη, επειδή χόρευαν σε δημόσιο χώρο, γιορτάζοντας την άφιξη του περσικού Νέου Έτους.

Το βίντεο με τις δύο γυναίκες να χορεύουν κοντά στην πλατεία Τατζρίς, μια πολυσύχναστη περιοχή στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες.

«Ο εισαγγελέας της Τεχεράνης διέταξε τη σύλληψη των δύο γυναικών που παραβίασαν τους κοινωνικούς κανόνες χορεύοντας στην Τατζρίς», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι δύο νεαρές γυναίκες είχαν μεταμφιεστεί στον Χατζί Φιρούζ, έναν φανταστικό χαρακτήρα ντυμένο στα κόκκινα, ο οποίος ανακοινώνει, χορεύοντας και τραγουδώντας, την άφιξη του Νορούζ, του ιρανικού Νέου Έτους, το οποίο φέτος ξεκινά την 20η Μαρτίου.

These two #Iranian women dancing in the streets of #Tehran as we approach #Nowruz, Persian New Year, were arrested by the Islamic regime just because of dancing. #Iran #WomanLifeFreedom #HumanRights pic.twitter.com/lxaimtKlcB