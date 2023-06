Ταξίδι στην άκρη του διαστήματος με εισιτήριο 450.000 δολάρια

Για σήμερα, Πέμπτη, είναι προγραμματισμένο το πρώτο ταξίδι της Virgin Galactic στην άκρη του διαστήματος.

Ένα αεροσκάφος διπλής ατράκτου είναι έτοιμο να μεταφέρει ένα πυραυλοκίνητο αεροπλάνο από την Ιταλία στον ουρανό του Νέου Μεξικού, όπου θα γίνει η εκτόξευση.

Δύο συνταγματάρχες της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας και ένας αεροδιαστημικός μηχανικός από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας συνάντησαν τον εκπαιδευτή της Virgin Galactic και τους δύο πιλότους του διαστημοπλάνου για να ξεκινήσουν το ταξίδι τους.

Now on to our #Galactic01 crew from the @ItalianAirForce & @CNRsocial_ 🇮🇹!! pic.twitter.com/YPM5szjeJs

Η πτήση σηματοδοτεί μια αποφασιστική στιγμή για την Virgin Galactic Holding Inc, την επιχείρηση διαστημικού τουρισμού που ίδρυσε ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον το 2004, καθώς εγκαινιάζονται οι εμπορικές πτήσεις, μετά από πολλά χρόνια αναποδιών.

Η Virgin ακολουθεί, έτσι, τα βήματα της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος και της SpaceX του, επίσης, δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ.

Όλες απευθύνονται σε επιφανείς πελάτες, πρόθυμους να πληρώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά για να βιώσουν τη μοναδική - και επικίνδυνη - εμπειρία.

Η σημερινή αποστολή, ωστόσο, έχει χαρακτηριστεί «επιστημονική» καθώς οι επιβαίνοντες θα συλλέξουν στοιχεία και να καταγράψουν τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα υγρά και στερεά αναμειγνύονται σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Για τον συνταγματάρχη της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας Γουόλτερ Βιλαντέι, που έχει οριστεί κυβερνήτης, η πτήση με το διαστημόπλοιο VSS Unity, αποτελεί μέρος της εκπαίδευσής του ως αστροναύτη για μια μελλοντική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

We have #Galactic01 take-off from @Spaceport_NM ! Our livestream will begin shortly, around 9 am MDT | 11 am EDT, just prior to spaceship release. WATCH: https://t.co/5UalYTpQxj pic.twitter.com/h4OEginD8O

Το Unity αποσπάται από το μητρικό σκάφος σε ύψος περίπου 50.000 ποδών (15,24 χιλιόμετρα) και στη συνέχεια οι πιλότοι αναφλέγουν τον κινητήρα για να στείλουν το πυραυλοκίνητο αεροπλάνο σε μια σχεδόν κατακόρυφη άνοδο. Κινούνται με ταχύτητα περίπου τριπλάσια απ΄αυτή του ήχου για να φτάσουν προς το σκοτάδι του διαστήματος.

Στο απόγειο της πτήσης, το πλήρωμα θα κλείσει τον κινητήρα και θα βιώσει μερικά λεπτά έλλειψης βαρύτητας, πριν το σκάφος ξεκινήσει τη διαδικασία της επιστροφής. Ολόκληρη η πτήση, από την απογείωση έως την προσγείωση, δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 90 λεπτά.

Τον Ιούλιο του 2021, είχε γίνει δοκιμαστική πτήση του Unity στην οποία συμμετείχε ο ίδιος ο Μπράνσον, μαζί με άλλα πέντε μέλη του προσωπικού της Virgin Galactic. Εκείνη την εποχή, η εταιρεία σχεδίαζε να αρχίσει τις πτήσεις από το 2022, αλλά ο προγραμματισμός άλλαξε.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά, το Unity θα πετάξει ξανά στις αρχές Αυγούστου και ύστερα θα διατίθενται μηνιαίες πτήσεις. Η Virgin Galactic δήλωσε ότι έχει ήδη έναν κατάλογο 800 πελατών και χρεώνει το ταξίδι από 250.000 έως 450.000 δολάρια, ανάλογα με τη θέση.

Τελικό όραμα είναι η δημιουργία ενός αρκετά μεγάλου στόλου που θα κάνει 400 πτήσεις ετησίως.

