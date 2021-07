«Ονειρευόμουν αυτή τη στιγμή από τότε που ήμουν παιδί, αλλά ειλικρινά τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για τη θέα της Γης από το διάστημα. Όλο το πράγμα ήταν απλά μαγικό», είπε ο δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον μετά την επιτυχημένη πτήση του στο διάστημα με το αεροσκάφος της Virgin Galactic.

Ο Βρετανός επιχειρηματίας πέταξε πάνω από το Νέο Μεξικό στις ΗΠΑ, με το αεροπλάνο το οποίο η εταιρεία του ανέπτυσσε εδώ και 17 χρόνια, «εγκαινιάζοντας» τον τουρισμό του διαστήματος.

I have dreamt about this moment since I was a child, but going to space was more magical than I ever imagined https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/grs7vHAzca

Ο Μπράνσον και οι συνεπιβάτες του φορούσαν κατά το ταξίδι μπλε διαστημικές στολές τις οποίες κατασκεύασε η Under Armour για την Virgin Galactic. Οι στολές έχουν μία τσέπη, στην οποία ο επιβάτης μπορεί να βάλει τις φωτογραφίες των αγαπημένων του, ενώ σε άλλη τσέπη υπήρχε σακουλάκι για την ναυτία.

Ο Μπράνσον αποκάλυψε ότι έβαλε στην τσέπη του φωτογραφίες της οικογένειάς του. «Έφερα μερικά αναμνηστικά. Πιστεύω ότι πρέπει πάντα να φέρνεις αναμνηστικά», είπε.

Space is for all humanity, which is why we're giving YOU the chance to win 2 seats on one of the first @virgingalactic flights to space! ENTER NOW - all donations go to non-profit @spacehumanity: https://t.co/sjz1KV5f6z @omaze #Unity22 pic.twitter.com/pBzutUPJBl