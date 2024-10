Ταϊλάνδη: Περίπου 100 ελέφαντες διασώθηκαν από τις κατακλυσμιαίες πλημμύρες

Κατακλυσμιαίες πλημμύρες σάρωσαν την Πέμπτη ένα δημοφιλές καταφύγιο ελεφάντων στη βόρεια Ταϊλάνδη, σκοτώνοντας δύο ελέφαντες και αναγκάζοντας την εκκένωση περίπου 100 άλλων μαζί με δεκάδες τουρίστες, εν μέσω επειγουσών εκκλήσεων για βοήθεια.

Δραματικά βίντεο και εικόνες από το Elephant Nature Park κοντά στην πόλη Τσιάνγκ Μάι έδειξαν δεκάδες ελέφαντες να περνούν μέσα από νερό μέχρι την κοιλιά για να βρουν ασφάλεια σε ψηλότερο σημείο. «Ήταν η μεγαλύτερη εκκένωση που έχουμε κάνει ποτέ για να σώσουμε τις ζωές τους, η στάθμη του νερού ανέβηκε ραγδαία», δήλωσε στο CNN ο ιδρυτής του Elephant Nature Park, κάνοντας λόγο για τις πιο σοβαρές πλημμύρες που έχει βιώσει ποτέ το πάρκο.

Chiang Mai,Thailand📍 A blind elephant is seen trailing behind others,moving slowly due to its condition 😭😭 2elephants confirmed dead +Ploythong:over 40yearsold, blind in both eyes +Fahsai:16 yearsold has overwhelmed the Elephant Nature Park #น้ำท่วมเชียงใหม่ #โหนกระแส #น้ำ pic.twitter.com/8abaSPmL7I

Βίντεο κατέγραψε το προσωπικό του πάρκου να φωνάζει «πάμε, πάμε, συνεχίστε», καθώς ωθούσαν τους ελέφαντες να βγουν από τα κλουβιά τους και να περάσουν μέσα από τα νερά.

It's not just the elephants that needed rescuing from the catastrophic flooding at the Elephant Nature Park in Chiang Mai, Thailand.... pic.twitter.com/aLppdYCRQe