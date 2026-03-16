Τα πλάνα της ΕΕ για τα Στενά του Ορμούζ: Θα επεκταθεί η αποστολή «Ασπίδες»; - Σήμερα η απόφαση

Η αποστολή αυτή τη στιγμή είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ θα συζητήσουν σήμερα για το ενδεχόμενο να καταφύγουν στα Στενά του Ορμούζ στην αποστολή «Ασπίδες» για την προστασία της ναυσιπλοΐας.

Όπως τόνισε η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, «είναι προς το συμφέρον μας να παραμείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ και ως εκ τούτου συζητούμε επίσης τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά μ' αυτό από την ευρωπαϊκή πλευρά».

Η Κάλας αναφέρθηκε σε διάφορα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων η προσφυγή στην αποστολή Aspides, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όμως για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η τρέχουσα εντολή αυτής της αποστολής, η οποία είχε αρχικά αποφασισθεί για να προστατεύει στην Ερυθρά Θάλασσα τα εμπορικά πλοία από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, συμμάχων του ιράν.

«Θα συζητήσουμε με τα κράτη μέλη για να δούμε αν είναι δυνατό να τροποποιήσουμε πραγματικά την εντολή αυτής της αποστολής», εξήγησε η Κάλας. Όμως, πρόσθεσε, «το ζήτημα είναι να μάθουμε αν τα κράτη μέλη είναι διατεθειμένα να χρησιμοποιήσουν πράγματι αυτή την αποστολή», πρόσθεσε.

Στις 9 Μαρτίου η Γαλλία είχε κάνει λόγο για μια «καθαρά αμυντική» διεθνή αποστολή για να ανοίξει και πάλι το στενό, χωρίς να διευκρινίσει αν αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της αποστολής «Ασπίδες».

«Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια σ' αυτή την περιφέρεια, το απλούστερο θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε την αποστολή που έχουμε ήδη έτοιμη και ίσως να την προσαρμόσουμε λίγο», δήλωσε η Κάλας.

«Τίθεται επίσης ζήτημα ενός συνασπισμού εθελοντών σχετικά μ' αυτό, όμως οφείλουμε επίσης να δούμε τι θα επέτρεπε να ανοίξει το ταχύτερο τα Στενά του Ορμούζ», πρόσθεσε.

