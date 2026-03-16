Απειλές Τραμπ κατά ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ: Οι πρώτες αντιδράσεις για την αποστολή πολεμικών πλοίων

Πολλές χώρες, όπως υποστηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, συμφώνησαν να σχηματίσουν έναν συνασπισμό που θα συνοδεύει πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Και είναι κάτι που η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να ανακοινώσει στις αρχές αυτής της εβδομάδας, τόνισε χθες η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στενά του Ορμούζ: Απειλές από Τραμπ κατά ΝΑΤΟ

Το ΝΑΤΟ κινδυνεύει να έχει «πολύ κακό» μέλλον εάν τα κράτη-μέλη του δεν βοηθήσουν να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, που παραμένουν σχεδόν εντελώς κλειστά, διεμήνυσε χθες Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Financial Times.

«Είναι απόλυτα προσήκον αυτοί που επωφελούνται από αυτό το στενό να συμβάλλουν να εγγυηθούμε πως δεν θα συμβεί τίποτα άσχημο εκεί κάτω», είπε ο ρεπουμπλικάνος στην εφημερίδα, θυμίζοντας ότι η Ευρώπη και η Κίνα εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από το πετρέλαιο που εξάγεται από τον Κόλπο, αντίθετα με τις ΗΠΑ.

«Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση (σ.σ. στην αξίωσή του άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία εκεί), ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ κακές συνέπειες για το μέλλον του NATO», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στενά του Ορμούζ: Οι πρώτες αντιδράσεις στην απαίτηση Τραμπ για τα πολεμικά πλοία

Η υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι δεν προτίθεται να στείλει κανένα πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Κυριακή από τους συμμάχους της χώρας του και την Κίνα συμβολή για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια στη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας.

«Δεν θα στείλουμε (πολεμικό) πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας έχει ζητηθεί, ούτε κάτι στο οποίο συμβάλλουμε», είπε η Κάθριν Κινγκ στο εθνικό δίκτυο ABC.

Επίσης, η Ιαπωνία ξεκαθάρισε σήμερα ότι «δεν σχεδιάζει» να διεξαγάγει ή να συμμετάσχει σε στρατιωτική επιχείρηση που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, μετά την πίεση που άσκησε ο Τραμπ χθες, σε συμμάχους των ΗΠΑ και την Κίνα, απαιτώντας τη συμβολή τους για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Με δεδομένη «την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν, δεν σχεδιάζουμε να διατάξουμε επιχείρηση ασφάλειας της ναυσιπλοΐας», τόνισε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ο υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι.

Πάντως, το Ιράν έχει προειδοποιήσει εναντίον οποιασδήποτε εμπλοκής άλλων χωρών στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας θεαματικά τις τιμές του πετρελαίου.

