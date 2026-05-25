Σπάνιο «τροπικό δάσος» της Ευρώπης επιστρέφει στη ζωή μετά από αιώνες

Ένα από τα πιο σπάνια και απειλούμενα οικοσυστήματα της Ευρώπης επιχειρούν να επαναφέρουν επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις στη Βόρεια Ιρλανδία, μέσα από ένα φιλόδοξο σχέδιο αποκατάστασης που θα διαρκέσει έναν ολόκληρο αιώνα.

Πρόκειται για τα λεγόμενα εύκρατα τροπικά δάση ή «Κελτικά τροπικά δάση», ένα αρχαίο είδος δάσους που κάποτε κάλυπτε μεγάλο μέρος της Ιρλανδίας και της Βρετανίας, αλλά σήμερα έχει σχεδόν εξαφανιστεί, περιγράφει το BBC.

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Ulster Wildlife, μόλις το 0,04% της συνολικής έκτασης της Βόρειας Ιρλανδίας παραμένει αρχέγονο δάσος.

Πώς θα επαναφέρουν το σπάνιο «τροπικό δάσος» της Ευρώπης

Στην περιοχή Lenamore Wood, κοντά στο Όμα της Βόρειας Ιρλανδίας, ξεκίνησε ήδη ένα τεράστιο πρόγραμμα αναδάσωσης 41 στρεμμάτων, όπου φυτεύτηκαν σχεδόν 30.000 «ιθαγενή δέντρα», όπως βελανιδιές, σκλήθρα και σορβιές. Οι πρώτες φυτεύσεις πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2026.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι τα συγκεκριμένα δάση χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία, πλούσια βλάστηση και μεγάλη βιοποικιλότητα, φιλοξενώντας βρύα, λειχήνες, σπάνια έντομα και δεκάδες είδη ζώων.

«Τα δάση αυτά προσφέρουν κρίσιμες περιβαλλοντικές υπηρεσίες, όπως προστασία της βιοποικιλότητας και αποθήκευση άνθρακα», δήλωσε ο Τζον Μάρτιν του Woodland Trust.

Πώς καταστράφηκε το σπάνιο «τροπικό δάσος» της Ευρώπης

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η καταστροφή αυτών των δασών ξεκίνησε χιλιάδες χρόνια πριν, όταν οι πρώτοι αγροτικοί οικισμοί άρχισαν να αποψιλώνουν εκτάσεις για καλλιέργειες και βοσκοτόπια. Η μεγαλύτερη απώλεια σημειώθηκε μεταξύ του 16ου και του 19ου αιώνα, περίοδος που θεωρείται καταστροφική για τα ιρλανδικά τροπικά δάση.

Ο περιβαλλοντολόγος Eoghan Daltun, που εδώ και 17 χρόνια επαναφέρει ιδιωτικά ένα εύκρατο τροπικό δάσος στη φάρμα του στο Κορκ, προειδοποιεί ότι η απώλεια φυσικών οικοσυστημάτων απειλεί άμεσα το μέλλον της ανθρωπότητας.

«Είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι, εξαρτόμαστε πλήρως από τα φυσικά οικοσυστήματα για την ίδια μας την επιβίωση», δήλωσε. «Καταστρέφοντάς τα, απειλούμε το ίδιο μας το μέλλον».

Το πρόγραμμα αποκατάστασης στη Βόρεια Ιρλανδία χρηματοδοτείται από την Aviva, η οποία έχει δεσμεύσει περίπου 38 εκατομμύρια λίρες για την αποκατάσταση χαμένων εύκρατων τροπικών δασών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρότι θα χρειαστούν δεκαετίες μέχρι να αναπτυχθεί πλήρως το δάσος, οι επιστήμονες θεωρούν το έργο κρίσιμο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση των πλημμυρικών φαινομένων και την προστασία της άγριας ζωής.

Στο μέλλον, ο χώρος θα ανοίξει και για το κοινό, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη του νέου δάσους μέσα στα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από BBC