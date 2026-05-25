ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πορτογαλία: Ο πατέρας των παιδιών που εγκαταλείφθηκαν στον δρόμο ζητά διακριτικότητα

Η μητέρα των παιδιών και ο 55χρονος σύντροφός της εγκατέλειψαν τα παιδιά κοντά σε αυτοκινητόδρομο και συνελήφθησαν δύο ημέρες αργότερα

The LiFO team
The LiFO team
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ Facebook Twitter
Φωτογραφία μετά τον εντοπισμό των παιδιών που έδωσαν στη δημοσιότητα οι πορτογαλικές αρχές / Φωτ.: Reprodução redes sociais
0

Ο πατέρας των δύο μικρών παιδιών που εγκαταλείφθηκαν στην Πορτογαλία από τη μητέρα τους και τον σύντροφό της δήλωσε ότι περιμένει την έγκριση των αρχών προκειμένου να επανενωθεί μαζί τους, λίγες ημέρες μετά τη διεθνή διάσταση που πήρε η υπόθεση.

Μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο Ici Alsace TV, ο άνδρας, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέφερε ότι παραμένει συνεχώς διαθέσιμος περιμένοντας επικοινωνία από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε στο μέσο ενημέρωσης, σημείωσε πως «είναι θέμα ημερών» να πάρει πίσω τα παιδιά του.

«Σκέφτομαι τα παιδιά μου κάθε δευτερόλεπτο από τη στιγμή που το αστυνομικό τμήμα του Κολμάρ επικοινώνησε μαζί μου για να με ενημερώσει ότι είχαν εξαφανιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών, εντοπίστηκαν στις 19 Μαΐου στη νότια Πορτογαλία, κοντά στην εθνική οδό 253, στην περιοχή του Σετούμπαλ. Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, τα παιδιά έκλαιγαν και περιφέρονταν μόνα τους όταν τα εντόπισε διερχόμενος οδηγός.

Η μητέρα τους, η 41χρονη Marine Rousseau, και ο 55χρονος σύντροφός της Marc Ballabriga συνελήφθησαν δύο ημέρες αργότερα σε καφέ κοντά στην πόλη Φάτιμα, στην περιοχή Ουρέμ.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν τεθεί υπό προσωρινή κράτηση στην Πορτογαλία, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που σχετίζονται με εγκατάλειψη και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Η Rousseau πρόκειται να κρατηθεί στις φυλακές Tires, στην περιοχή Κασκάις της Λισαβόνας, ενώ ο σύντροφός της μεταφέρθηκε επίσης στη Λισαβόνα.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, ο πρόεδρος της δικαστικής περιφέρειας του Σετούμπαλ, António José Fialho, ανέφερε ότι τα παιδιά ζούσαν με τη μητέρα τους στη Γαλλία και ότι οι γονείς ήταν σε διάσταση, με τον πατέρα να διαθέτει περιορισμένο και υπό επιτήρηση δικαίωμα επικοινωνίας.

Στη δήλωσή του προς το Ici Alsace TV, ο πατέρας των παιδιών ζήτησε παράλληλα να περιοριστεί η δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση.

«Τα παιδιά μου θα πρέπει να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, όπως έκανα κι εγώ, και δεν χρειάζεται να τους υπενθυμίζεται αυτή η τραγωδία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει να δικαιολογήσει ή να υποβαθμίσει τις πράξεις που αποδίδονται στη μητέρα και τον σύντροφό της.

«Τα γεγονότα παραμένουν σοβαρά και βαθιά σοκαριστικά. Αρνούμαι όμως να προσθέσω λόγια μίσους, προσβολές ή χαρακτηρισμούς που αποστερούν την ανθρώπινη υπόσταση ενός προσώπου, ακόμη κι αν θεωρείται ένοχο», σημείωσε.

Ο ίδιος κατέληξε λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να κάνει άλλες δημόσιες δηλώσεις μέχρι να επανενωθεί με τα παιδιά του.

Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη υποβάλει αίτημα για την επιστροφή των δύο παιδιών στη Γαλλία.

Με πληροφορίες από Euronews

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γκάμπορ Ματέ: «Τα smartphones είναι σχεδιασμένα να ανεβάζουν την ντοπαμίνη, όπως η κοκαΐνη»

Διεθνή / Γκάμπορ Ματέ: «Τα smartphones είναι σχεδιασμένα να ανεβάζουν την ντοπαμίνη, όπως η κοκαΐνη»

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του για τον εθισμό, ο Γκάμπορ Ματέ μιλά για το τραύμα, την αποτυχία του πολέμου κατά των ναρκωτικών, τις «αξιοσέβαστες» δικές του εξαρτήσεις και τα κινητά που, όπως λέει, λειτουργούν πάνω στα ίδια κυκλώματα ανταμοιβής του εγκεφάλου.
THE LIFO TEAM
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάνει την τεχνητή νοημοσύνη θρησκευτικό ζήτημα στην πρώτη του εγκύκλιο

Διεθνή / Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάνει την τεχνητή νοημοσύνη θρησκευτικό ζήτημα στην πρώτη του εγκύκλιο

Στην πρώτη του εγκύκλιο, Magnifica humanitas, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ προειδοποιεί για την εξουσία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ζητά ισχυρούς κανόνες και συνδέει την AI με την εργασία, τον πόλεμο, την ανισότητα και την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
THE LIFO TEAM
ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διεθνή / Σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών στη Γαλλία: Ερευνώνται εργαζόμενοι σε δεκάδες νηπιαγωγεία και σχολεία

Η αστυνομία του Παρισιού διερευνά περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση από «επόπτες», αφού δεκάδες γονείς δήλωσαν ότι αγωνίζονταν εδώ και χρόνια για να ληφθούν σοβαρά υπόψη
THE LIFO TEAM
ΕΜΠΟΛΑ ΚΟΝΓΚΟ

Διεθνή / Έμπολα: Δυσκολεύονται να περιορίσουν την επιδημία στο Κονγκό - Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η επιδημία ενέχει «πολύ υψηλό» κίνδυνο για το Κονγκό, αλλά ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης της νόσου παραμένει χαμηλός
THE LIFO TEAM
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

Διεθνή / Η Ευρώπη απομακρύνεται από τον κίνδυνο κρίσης στα καύσιμα αεροσκαφών εν μέσω πολέμου στο Ιράν

Παρά τον πόλεμο και τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, αεροπορικές εταιρείες και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται πλέον καθησυχαστικές για την επάρκεια καυσίμων και την ομαλή διεξαγωγή των καλοκαιρινών πτήσεων
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ FED

Διεθνή / Τραμπ: Βάζει τον δικό του άνθρωπο στη Fed αλλά οι αγορές έχουν άλλα σχέδια

Η επιλογή του για τη νέα ηγεσία της Fed φέρνει προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια, όμως ο επίμονος πληθωρισμός, ο πόλεμος στο Ιράν και οι πιέσεις των αγορών δυσκολεύουν το σχέδιο του Λευκού Οίκου
THE LIFO TEAM
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ

Διεθνή / Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης»

Το σχόλιο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση του φερόμενου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της οργάνωσης
THE LIFO TEAM
 
 