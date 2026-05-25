Φειδίας Παναγιώτου: Αποφάσισε τι θα κάνει με το Ευρωκοινοβούλιο και τη βουλευτική έδρα στην Κύπρο

«Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν καλύτερο» παραδέχθηκε ο Φειδίας Παναγιώτου μετά τις χθεσινές βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο

The LiFO team
Τέσσερις έδρες πήρε η Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου κατά τις χθεσινές βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.

Το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή της Κύπρου, είπε χθες ο πρόεδρός της, Φειδίας Παναγιώτου, σε δηλώσεις του από την κεντρική πλατεία του χωριού Μενοίκου, δηλώνοντας πολύ χαρούμενος.

«Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που πήγε να μας ψηφίσει. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι έχει πάρα πολλά άτομα που δούλεψαν για αυτό το ποσοστό και για αυτή τη στιγμή και για αυτή τη νύχτα και πάρα πολύ καιρό. Έχει 6 μήνες περίπου που ανακοινώσαμε το κόμμα και δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό για αυτό το πράγμα. Θέλουμε να πούμε πραγματικά από το βάθος της καρδιάς μας για εκείνους που δούλεψαν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θέλουμε να πούμε επίσης ότι τώρα ξεκινά η ζωή της Άμεσης Δημοκρατίας, τώρα γεννήθηκε η Άμεση Δημοκρατία και επίσημα. Ήμασταν μέσα στην κοιλιά της μάμας μας και πρέπει να αποδείξουμε και στον υπόλοιπο κυπριακό λαό την αξία μας και σιγά-σιγά να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του», ανέφερε χθες.

Σε ερώτηση τι είναι αυτό που υπόσχεται στους πολίτες, οι οποίοι τους έδωσαν τις ψήφους τους, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι τίποτε δεν υπόσχονται και πρόσθεσε ότι «πάρα πολλή προσπάθεια, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την Κύπρο και να αλλάξουμε την Κύπρο προς το καλύτερο», ενώ ερωτηθείς ποιο είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο θα ασχοληθούν, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι θα το δουν, θα συζητήσουν με την ομάδα τους και θα δουν με τι θα ασχοληθούν.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι οι πολίτες φαίνεται ότι θέλουν καινούργια κόμματα στη Βουλή, αν και δήλωσε πως «είμαι έκπληκτος λίγο με το ποσοστό που έπιασαν τα μεγάλα κόμματα. Μπράβο στα μεγάλα κόμματα και θα συνεργαστούμε μαζί μέσα στη Βουλή, όλοι μαζί για το καλό της Κύπρου».

Αναφορικά με το ποσοστό που εξασφάλισε η Άμεση Δημοκρατία, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι «δεν αναμέναμε ψηλό ποσοστό. Εμείς ο στόχος μας ήταν να κάνουμε εκείνο που μπορούσαμε 100% και να δώσουμε 100% της προσπάθειας που μπορούσαμε. Τώρα είμαστε στη Βουλή και θα συνεχίσουμε να δίνουμε το 100% της προσπάθειας που μπορούμε. Εμείς δεν είμαστε δυσαρεστημένοι από το ποσοστό. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι που προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε», συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει το στήσιμο του εκλογικού του επιτελείου στον χώρο στάθμευσης της πλατείας στο Μένοικο, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι «τώρα προς το παρόν δεν είχαμε επιτελείο, δεν έχουμε λεφτά, δεν πιάσαμε από κανένα λεφτά, ούτε από εκατομμυριούχους που μας έδωσαν, επομένως, με τους πόρους που είχαμε παλέψαμε».

Από αύριο, δήλωσε χθες στη συνέχεια, δουλειά στη Βουλή της Κύπρου, προσθέτοντας ότι «θα έχουμε όπως φαίνεται 4 βουλευτές να παλεύουν με ένα διαφορετικό τρόπο που είναι συνηθισμένος ο κυπριακός λαός για το καλό της Κύπρου. Τώρα γεννήθηκε η Άμεση Δημοκρατία, να περιμένουν πολλά διαφορετικά πράγματα από όσα τα συνηθισμένα κόμματα. Διαφορετικούς τρόπους χειρισμούς και προς το καλύτερο. Θα προσπαθήσουμε να καινοτομήσουμε στην πολιτική. Επειδή η πολιτική έχει 50 χρόνια είναι η ίδια, δεν άλλαξε πολλά, θα προσπαθήσουμε να την αναβαθμίσουμε από μέσα στη Βουλή», κατέληξε.

Φειδίας Παναγιώτου για εκλογές στην Κύπρο: «Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν καλύτερο»

Σε χθεσινή ερώτηση αν θα μείνει στην Ευρωβουλή ή αν θα επιλέξει το Κοινοβούλιο της Κύπρου, ο κ. Παναγιώτου είπε πως δεν θα προβεί ακόμα σε ανακοίνωση, αναφέροντας ότι «ακόμα δεν θα το ανακοινώσω. Έχω ακόμη λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Να διαβουλευτώ με την ομάδα μου, μαζί με την οικογένεια μου, και θα αποφασίσουμε».

Και σήμερα ανακοινώθηκε τι θα κάνει: αν θα επιλέξει δηλαδή να είναι στο Ευρωκοινοβούλιο ή στην κυπριακή Βούλη.

Η βουλευτική έδρα του κ. Παναγιώτου περνά στον Γιάννη Λαούρη, ο οποίος είχε αναδειχθεί δεύτερος σε ψήφους στην επαρχία Λευκωσία.

«Όπως φαίνεται θα μείνω στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας είναι καλό να έχει και ευρωβουλευτή. Ξεκινάμε με τέσσερις βουλευτές και έναν ευρωβουλευτή», ανέφερε, όπως σημειώνει το sigmalive. Κληθείς να απαντήσει κατά πόσο θεωρεί ότι προδίδει ψηφοφόρους με το να μην αποδεχθεί θέση στη Βουλή, είπε πως «προδίδεις κάποιον όταν του λες ψέματα», σημειώνοντας ότι προτιμά το κόμμα να διατηρήσει και έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Με κανένα τρόπο δεν μπορείς να το πεις αποτυχία το να μπει ένα κόμμα στη Βουλή», είπε στη συνέχεια, αν και παραδέχθηκε ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν καλύτερο, προσθέτοντας πως «είμαστε χαρούμενοι, είναι μια μικρή νίκη και τώρα ξεκινά η σκληρή δουλειά».

Ερωτηθείς για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές στις οποίες θα συμμετέχουν οι βουλευτές του κινήματος, ο κ. Παναγιώτου απάντησε ότι το θέμα θα συζητηθεί εσωτερικά.

Ακολουθούν τα τελικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα με καταμετρημένο το 100% των ψήφων:

  • Εγγεγραμμένοι:569.182
  • Ψήφισαν:380.851 (66,91%)
  • Αποχή:188.331 (33,09%)
  • Έγκυρα:372.063 (97,69%)
  • Άκυρα:6.618 (1,74%)
  • Λευκά:2.170 (0,57%)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

  • ΕΔΡΕΣ: 17
  • 27,1%
  • 101.015 ψήφοι
  • -0,8%

ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

  • ΕΔΡΕΣ: 15
  • 23,9%
  • 88.775 ψήφοι
  • +1,4%

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

  • ΕΔΡΕΣ: 8
  • 10,9%
  • 40.572
  • +4%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

  • ΕΔΡΕΣ: 8
  • 10%
  • 37.223
  • -1,3%

ΑΛΜΑ - ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

  • ΕΔΡΕΣ: 4
  • 5,8%
  • 21.697

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

  • ΕΔΡΕΣ: 4
  • 5,4%
  • 20.160
 
