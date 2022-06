«Τα όπλα έχουν περισσότερα δικαιώματα από τις γυναίκες»: Σταρς του Χόλιγουντ αντιδρούν για την κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση

Την οργή και την απογοήτευσή τους για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να καταργήσει το δικαίωμα στην άμβλωση εξέφρασαν σταρς μέσα από τους λογαριασμούς τους στα social media.

Ο Ντάνι Ντε Βίτο εξέφρασε με λακωνικό τρόπο την απογοήτευσή του, λίγο μετά την απόφαση η οποία γυρίζει τις ΗΠΑ μισό αιώνα πίσω. «Ανώτατο Δικαστήριο του κ….ου» ανέφερε χλευαστικά στο Twitter.

Η Τέιλορ Σουίφτ, αναδημοσιεύοντας τη δήλωση της Μισέλ Ομπάμα, δήλωσε τρομοκρατημένη. «Είμαι απολύτως τρομοκρατημένη που είμαστε εδώ - που μετά από τόσες δεκαετίες ανθρώπων που αγωνίστηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών στο σώμα τους, η σημερινή απόφαση μας απογύμνωσε από αυτό», έγραψε η τραγουδίστρια.

I’m absolutely terrified that this is where we are - that after so many decades of people fighting for women’s rights to their own bodies, today’s decision has stripped us of that. https://t.co/mwK561oxxl

Η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις δημοσίευσε ένα ροζ τετράγωνο στο Instagram γράφοντας: «Ως ΜΗΤΕΡΑ δύο παιδιών που γεννήθηκαν από άλλες γυναίκες που ΕΠΕΛΕΞΑΝ να τα κρατήσουν μέσα τους κάτι που μου επέτρεψε να γίνω μητέρα, αυτή τη στιγμή, περισσότερο από ποτέ. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να προστατεύσω τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ των κοριτσιών μου να κάνουν οποιαδήποτε ΕΠΙΛΟΓΗ αφορά το σώμα τους με το δικό τους μυαλό και χωρίς ΚΑΜΙΑ κυβερνητική επιρροή ή περιορισμό».

Από την πλευρά της η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ποστ των NYTimes και τη δήλωση της Μισέλ Ομπάμα, ενώ έγραψε ότι «Στην Αμερική, τα όπλα έχουν περισσότερα δικαιώματα από τις γυναίκες».

Σειρά από stories που μεταδίδουν την είδηση κατάργησης του δικαιώματος στην άμβλωση πόσταρε και η Κλόε Καρντάσιαν, ενώ η Κόρτνει δημοσίευσε πλακάτ που γράφει ότι τα αναπαραγωγικά όργανα των γυναικών ελέγχονται περισσότερο από τα όπλα στις ΗΠΑ. «Αυτή είναι η Αμερική», σημείωνε.

Η Κένταλ Τζένερ, από την άλλη, αναδημοσίευσε ανάρτηση από τους New York Times, σχολιάζοντας «ανησυχητικό... απογοητευτικό... καταστροφικό...».

Η Χάλει Μπίμπερ δημοσίευσε στο Instagram την είδηση, σχολιάζοντας: «Είμαι άφωνη. Τι ακραία απώλεια και απογοήτευση. Αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό».

Η Σόφι Τέρνερ μοιράστηκε τις σκέψεις της με τους διαδικτυακούς της φίλους για το τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τις γυναίκες.

«Η ανατροπή του Roe v. Wade μας γυρίζει 50 χρόνια πίσω, αυτό δεν πρόκειται να σώσει ζωές. Θα σκοτώσει και θα θέσει σε κίνδυνο εκατομμύρια γυναίκες που θα καταλήξουν να κάνουν εκτρώσεις στο δρόμο, επικίνδυνες εκτρώσεις στο δρόμο και θα καταλήξουν να πεθαίνουν», είπε η ηθοποιός.

Όπως πρόσθεσε δηκτικά, εάν νοιάζονταν για να σώσουν ζωές θα έλεγχαν τα όπλα. «Δεν είναι να σώσουμε ζωές, είναι να ελέγξουμε το σώμα μιας γυναίκας και ο έλεγχος του δικαιώματος μιας γυναίκας να επιλέξει και είναι απολύτως αηδιαστικό».

O Μαρκ Ράφαλο δήλωσε αιχμηρά στο Twitter ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει «μετατραπεί σε πολιτικό όργανο της θρησκευτικής δεξιάς».

«Αυτό το έθνος ιδρύθηκε με τη διάκριση μεταξύ εκκλησίας και κράτους. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει πλέον καταστεί παράνομο με την καταστροφή αυτής της διάκρισης και μετατράπηκε σε πολιτικό όργανο της θρησκευτικής δεξιάς. Θα πρέπει να αγωνιστούμε για τις ιδρυτικές αρχές του έθνους μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

This nation was founded on the separation between church & state. The Supreme Court has now been made illegitimate by destruction of that separation & turned into a political organ of the religious right. We are going to have to fight for the founding principals of our nation. https://t.co/77FRVp0Ci0