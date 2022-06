Μπαράκ Ομπάμα για τις αμβλώσεις: «Επίθεση στις θεμελιώδεις ελευθερίες εκατομμυρίων Αμερικανών» - «Συντετριμμένη» η Μισέλ

Έντονα καταδίκασαν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακύρωση του συνταγματικού δικαιώματος στην άμβλωση που είχε καθιερωθεί για πρώτη φορά το 1973 οι Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα.

«Σήμερα, το Ανώτατο Δικαστήριο όχι μόνο ανέτρεψε σχεδόν 50 χρόνια δεδικασμένου, αλλά υποβίβασε την πιο έντονα προσωπική απόφαση που μπορεί να πάρει κάποιος κόντρα στα καπρίτσια πολιτικών και ιδεολόγων - επιτιθέμενο στις θεμελιώδεις ελευθερίες εκατομμυρίων Αμερικανών» σημειώνει ο ίδιος με tweet του.

Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans.