Τα «Ηλιοτρόπια» του Βαν Γκογκ εκτίθενται με «αδελφάκι» φτιαγμένο από LEGO

Το Μουσείο Βαν Γκογκ του Άμστερνταμ ένωσε τις δυνάμεις του με την LEGO, τη δανέζικη εταιρεία παραγωγής παιχνιδιών, για να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη έκδοση του διάσημου έργου «Ηλιοτρόπια» από τον Βίνσεντ Βαν Γκογκ.

Στεκόμενη μπροστά στο πρωτότυπο αριστούργημα του Βαν Γκογκ, η επιμελήτρια του μουσείου Νιένκε Μπάκερ είπε στο Reuters ότι ελπίζει πως η έκδοση LEGO θα βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους να εξοικειωθούν με τη ζωή και το έργο του ζωγράφου.

«Το σπουδαίο είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν στην πραγματικότητα να το κατασκευάσουν μόνοι τους και να φτιάξουν μια σύνθεση με παρόμοιο τρόπο που ένας ζωγράφος φτιάχνει μια σύνθεση», είπε.

Αποτελούμενο από 2.615 κομμάτια, το LEGO «Ηλιοτρόπια» είναι μικρότερο από τον πίνακα που το ενέπνευσε, αλλά και πάλι χρειάζεται πολλές ώρες για να κατασκευαστεί. Αποτελείται από ήδη υπάρχοντα τουβλάκια LEGO, με εξαίρεση ένα ειδικά κατασκευασμένο κομμάτι με την υπογραφή του Βαν Γκογκ.

