Δύο πίνακες του Βαν Γκογκ στο Λονδίνο για πρώτη φορά 

Δύο πίνακες του Βίνσεντ Βαν Γκογκ που δημιουργήθηκαν τους μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του αυτιού του Ολλανδού καλλιτέχνη θα εκτεθούν για πρώτη φορά στο Λονδίνο.

Τα έργα, ονομάζονται «The Courtyard of the Hospital at Arles» (Η αυλή του νοσοκομείου στην Αρλ) και «The Ward in the Hospital at Arles» (Ο θάλαμος του νοσοκομείου στην Αρλ), θα εκτίθενται στην γκαλερί Courtauld του Λονδίνου από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την Art Newspaper.

Οι πίνακες είναι τα μόνα έργα που φιλοτέχνησε ο μετα-ιμπρεσιονιστής στο νοσοκομείο της Αρλ στη νότια Γαλλία στο οποίο έμεινε κάποιο διάστημα μετά τον τραυματισμό του.

Facebook Twitter The Ward of the Hospital at Arles (1989) / Φωτογραφία: Oskar Reinhart Collection

Τα έργα αγοράστηκαν τη δεκαετία του 1920 από τον Ελβετό συλλέκτη Oskar Reinhart και μετά το θάνατό του έγιναν μέρος της συλλογής 200 ατόμων στο Winterthur, κοντά στη Ζυρίχη, η οποία μέχρι πρόσφατα απαγορευόταν να δανειστεί.

Το μουσείο στη βίλα του Reinhart, Am Römerholz, άνοιξε για το κοινό το 1970 αλλά είναι προσωρινά κλειστό λόγω οικοδομικών εργασιών, επομένως οι πίνακες θα παραδοθούν ως δάνειο στο Courtauld για την έκθεση Goya to Impressionism: Masterpieces from the Oskar Reinhart Collection (Από τον Γκόγια στον ιμπρεσιονισμό: Αριστουργήματα από τη Συλλογή Oskar Reinhart), που θα διαρκέσει από τις 14 Φεβρουαρίου έως τις 26 Μαΐου.

Οι συγκεκριμένοι πίνακες του Βίνσεντ Βαν Γκογκ δημιουργήθηκαν το δεύτερο μισό του Απριλίου 1889, σε μια εποχή που ο καλλιτέχνης κοιμόταν στο νοσοκομείο αλλά του επιτρεπόταν να ζωγραφίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η έκθεση θα ανοίξει με μια επιλογή σημαντικών έργων ζωγραφικής από καλλιτέχνες που προηγήθηκαν των ιμπρεσιονιστών, όπως το πολύ φορτισμένο Still Life With Three Salmon Steaks του Γκόγια, το συγκινητικό A Man Suffering from Delusions of Military Rank του Géricault και το προκλητικό The Hammock του Courbet.

Πέρυσι, η γκαλερί Courtauld γλίτωσε οριακά από μια πυρκαγιά στο ευρύτερο συγκρότημα Somerset House στο κεντρικό Λονδίνο.

Η γκαλερί, όπου φιλοξενούνται έργα συμπεριλαμβανομένης της αυτοπροσωπογραφίας του Βίνσεντ Βαν Γκογκ το 1889 που τον δείχνει με το ένα αυτί του δεμένο, δεν επηρεάστηκε άμεσα από τη φωτιά.

Με πληροφορίες από Guardian



