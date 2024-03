Τα εκτός ελέγχου ΜΜΕ δεν άφησαν επιλογή στην Κέιτ Μίντλετον από το να μιλήσει για τον καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο και έχει ξεκινήσει χημειοθεραπείες, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα σήμερα Παρασκευή (22/3), στο οποίο περιέγραψε τους τελευταίους δύο μήνες ως «απίστευτα δύσκολους για όλη την οικογένειά μας».

Με ένα συγκινητικό βίντεο, η συναισθηματικά φορτισμένη 42χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας αποκάλυψε πως έχει διαγνωστεί με καρκίνο και υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία. Το βίντεο γυρίστηκε στο Ουίνδσορ την Τετάρτη. Η μέλλουσα βασίλισσα εμφανίστηκε καθιστή σε ένα παγκάκι ενώ γύρω της διακρίνονται ανθισμένα λουλούδια. Εμφανώς λυπημένη και χλωμή η πριγκίπισσα δήλωσε: «Μας πήρε χρόνο να εξηγήσουμε τα πάντα στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λουί με τρόπο που να είναι κατάλληλος για αυτούς και να τους διαβεβαιώσουμε πως θα γίνω καλά».

Όταν γνώρισε τον πρίγκιπα Oυίλιαμ, τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου, πριν από περισσότερα από 20 χρόνια στο Πανεπιστήμιο St Andrews, η Κέιτ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας έπαιρνε για πρώτη φορά γεύση για την ακόρεστη όρεξη όλων για ειδήσεις γύρω από τη ζωή της και την εκκολαπτόμενη ρομαντική ενασχόλησή της με τον νεαρό πρίγκιπα.

Από τον γάμο τους το 2011, η επιθυμία για νέα, οποιαδήποτε νέα, για την Κέιτ Μίντλετον έχει αυξηθεί. Κάθε κίνησή της έχει παρακολουθηθεί, κάθε της στολή έχει παρατηρηθεί, κάθε απόφαση - γύρω από τη δουλειά της, τα παιδιά της, τον τρόπο που περνά τον ελεύθερο χρόνο της, τον τρόπο που κινείται - έχει αναλυθεί, αξιολογηθεί, επαινεθεί ή κριθεί ατελείωτα.

Η πιο διάσημη γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι, φαντάζεται κανείς, συνηθισμένη στην προσοχή – ακόμα κι αν καλείται απλώς να την ανεχτεί και δεν την απολαμβάνει πάντοτε. Αλλά είναι απίθανο ότι κάτι μπορεί να την έχει προετοιμάσει, και όσους την αγαπούν, για μια επίθεση εικασιών 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, που αντιμετώπισε η πριγκίπισσα από τότε που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο ότι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά.

Η Κέιτ και ο Ουίλιαμ προσπάθησαν να κρατήσουν ιδιωτική αυτή την πολύ προσωπική, έντονα δύσκολη στιγμή για την οικογένειά τους. Αλλά αυτό κατέστη αδύνατο από τον ανεμοστρόβιλο των φημών και των θεωριών συνωμοσίας που έφθασαν σε απίστευτη ισχύ – στον παραδοσιακό Τύπο, στα ψηφιακά μέσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ένα ηχογραφημένο μήνυμα την Παρασκευή, η Κέιτ αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο και βρίσκεται στα πρώτα στάδια της χημειοθεραπείας. Το να μάθει, μετά από εξετάσεις, ότι υπήρχε καρκίνος ήταν ένα «τεράστιο σοκ», είπε. Πρόσθεσε ότι χρειάστηκε χρόνος για την επεξεργασία, χρόνος για να αναρρώσει για να ξεκινήσει τη θεραπεία της και, το πιο σημαντικό, «χρόνος να εξηγήσει τα πάντα στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις με τρόπο που τους ταιριάζει και να τους καθησυχάσει. ότι θα είμαι εντάξει».

