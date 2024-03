Κέιτ Μίντλετον: Το μήνυμα του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Mέγκαν Μαρκλ ευχήθηκαν «υγεία και ίαση» στην Κέιτ Μίντλετον, όπως μετέδωσε πριν από λίγο το Skynews

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ δήλωσαν ότι ελπίζουν η Κέιτ Μίντλετον και η οικογένειά της θα μπορέσουν να αναρρώσουν «ιδιωτικά και εν ειρήνη». «Ευχόμαστε υγεία και ίαση για την Κέιτ και την οικογένειά της και ελπίζουμε να είναι σε θέση να το κάνουν ιδιωτικά και εν ειρήνη», ανέφεραν ο Χάρι και η Μέγκαν σε ανακοίνωσή τους.

Σε ένα συγκινητικό βίντεο, από τον κήπο του κάστρου Ουίνδσορ, η συναισθηματικά φορτισμένη 42χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας, κάθεται σε ένα παγκάκι, ενώ γύρω της το τοπίο κάθε άλλο παρά λυπημένο είναι και αποκαλύπτει στο κοινό πως έχει διαγνωστεί με καρκίνο και υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία.

Η Κέιτ είναι λυπημένη και χλωμή και αφού ευχαριστεί όλους για τα μηνύματα συμπαράστασης αποκαλύπτει ότι: «πήρε χρόνο να εξηγήσουμε τα πάντα στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λουί, ενώ απευθυνόμενη στον κόσμο τους ζητά ιδιωτικότητα: «Ελπίζουμε ότι θα καταλάβετε ότι, ως οικογένεια, χρειαζόμαστε τώρα λίγο χρόνο, χώρο και ιδιωτικότητα, ενώ ολοκληρώνω τη θεραπεία μου»

Η δήλωση της πριγκίπισσας εξηγεί ότι όταν υποβλήθηκε σε εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα τον Ιανουάριο, δεν ήταν γνωστό ότι υπήρχε καρκίνος. «Ωστόσο, οι εξετάσεις μετά την επέμβαση διαπίστωσαν ότι υπήρχε καρκίνος. Ως εκ τούτου, η ιατρική μου ομάδα συνέστησε να υποβληθώ σε προληπτική χημειοθεραπεία και τώρα βρίσκομαι στα πρώτα στάδια αυτής της θεραπείας», δήλωσε η πριγκίπισσα.

«Ο Ουίλιαμ και εγώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επεξεργαστούμε και να το διαχειριστούμε ιδιωτικά για το καλό της νεαρής μας οικογένειας», είπε.

Λεπτομέρειες για τον καρκίνο δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά το Παλάτι του Κένσινγκτον δηλώνει ότι είναι βέβαιη ότι η πριγκίπισσα θα αναρρώσει πλήρως. Το παλάτι του Κένσινγκτον δήλωσε ότι το βίντεο της πριγκίπισσας γυρίστηκε την Τετάρτη από το BBC Studios, τον βραχίονα παραγωγής του BBC.

