Κέιτ Μίντλετον: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ήξερε για τον καρκίνο από το μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου;

Την απουσία του πρίγκιπα Ουίλιαμ από το μνημόσυνο για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο που έγινε στις 27 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο, με τη διάγνωση καρκίνου της Κέιτ Μίντλετον, συνδέει η Daily Mail.

O Ουίλιαμ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έμαθε ότι η σύζυγός του πάσχει από καρκίνο λίγα λεπτά πριν παρευρεθεί στο μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωσνταντίνου και για τον λόγο αυτό αποσύρθηκε από την εκδήλωση, λίγο πριν αυτή αρχίσει.

Η απουσία του πρίγκιπα της Ουαλίας, τον οποίο είχε βαφτίσει ο Κωνσταντίνος Γλύξμπουρκ, από την εκδήλωση στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Ουίνδσορ στις 27 Φεβρουαρίου, είχε προκαλέσει έκπληξη και εντύπωση. Το Παλάτι του Μπάκινχαμ είχε περιοριστεί σε μια ασαφή εξήγηση, μιλώντας για «προσωπικούς λόγους».

Από το μνημόσυνο απείχε και ο βασιλιάς Κάρολος, για τον οποίο ήταν ήδη γνωστό ότι πάσχει από καρκίνο και ότι έχει αρχίσει θεραπείες. Η απουσία του, λόγω της κατάστασης της υγείας του, ήταν δικαιολογημένη.

Λόγω της αρχικής εισαγωγής της Κέιτ στο νοσοκομείο, στα μέσα Ιανουαρίου, ο Oυίλιαμ είχε περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του και είχε προσαρμόσει τα βασιλικά του καθήκοντα για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Ο Ουίλιαμ, σύμφωνα με πληροφορίες, τηλεφώνησε στην οικογένεια του Κωνσταντίνου μετά την εκδήλωση για να ζητήσει συγγνώμη για την απουσία του.

Υπενθυμίζεται ότι η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο και έχει ξεκινήσει χημειοθεραπείες, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα σήμερα Παρασκευή (22/3), στο οποίο περιέγραψε τους τελευταίους δύο μήνες ως «απίστευτα δύσκολους για όλη την οικογένειά μας». Λεπτομέρειες για τον καρκίνο δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά το Παλάτι του Κένσινγκτον δήλωσε ότι είναι βέβαιο ότι η πριγκίπισσα θα αναρρώσει πλήρως.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK