Συρία: Το Ισραήλ κατακτά εδάφη στα υψίπεδα του Γκολάν - Οργισμένη αντίδραση από Αίγυπτο

Η Αίγυπτος καταδικάζει την «κατοχή κι άλλων εδαφών της Συρίας» από το Ισραήλ και θεωρεί τη μετακίνηση του ισραηλινού στρατού σε μια ουδέτερη ζώνη ως προσπάθεια επιβολής μιας νέας πραγματικότητας επί τόπου, αναφέρει σε δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Το Ισραήλ μετέφερε άρματα μάχης πάνω από τα σύνορα στη νεκρή ζώνη με τη Συρία, αποκαλώντας την κίνηση προσωρινή, περιορισμένη και με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Η Αίγυπτος και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας θεωρούν κατοχή τον έλεγχο του Ισραήλ στα Υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία κατέλαβε από τη Συρία στον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967. Το Ισραήλ προσάρτησε τα Υψίπεδα το 1981, μια κίνηση που αργότερα αναγνωρίστηκε από τις ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο στρατός του έχει καταλάβει προσωρινά τον έλεγχο της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης ασφαλείας στα Υψίπεδα του Γκολάν, λέγοντας ότι η συμφωνία αποδέσμευσης του 1974 με τη Συρία είχε «καταρρεύσει» με την κατάληψη της χώρας από τους αντάρτες.

