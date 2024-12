Συρία: Δεν είμαστε 50 οικογένειες αλλά 20.000 άτομα, λένε οι ελληνορθόδοξοι στο Χαλέπι 

Είμαστε 20.000 ελληνορθόδοξοι στο Χαλέπι της Συρίας, διαμηνύει η ελληνική κοινότητα προς την Αθήνα, εν μέσω της κατάληψης της πόλης από τζιχαντιστές και αντιπάλους του Μπασάρ Αλ Άσαντ.

Πηγές από το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, τις προηγούμενες ημέρες, είχαν αναφέρει πως στο Χαλέπι βρίσκονται περί τις 50 ελληνικές οικογένειες. Από αυτούς περί τα 40 άτομα είχαν επικοινωνήσει με το υπουργείο συζητώντας το ενδεχόμενο επαναπατρισμού τους μέσω του ΟΗΕ, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, με βάση τις εξελίξεις.

«Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η "ελληνικότητα" δεν είναι απλά ένα κομμάτι χαρτί. Εστιάζοντας σε 40 οικογένειες και αγνοώντας 20.000+ Χριστιανούς, συμπεριλαμβανομένων των Αντιοχιανών Ορθοδόξων και Μελκητών, εγκαταλείπει τις ίδιες τις ρίζες που ισχυρίζεται ότι προστατεύει. Η πίστη και η κληρονομιά αξίζουν δράση, όχι επιλεκτική ανησυχία», ανέφερε η Ελληνική Οργάνωση Αντιοχείας στο Χ.

«Η χριστιανική αντίσταση, στην περιοχή Al-Suqaylabiyah της ελληνικής κληρονομιάς της Αντιόχειας, κρατά ισχυρή ενάντια στις δυνάμεις τζιχαντιστών που υποστηρίζονται από την Τουρκία. Η κατάσταση εντείνεται, αλλά η ακλόνητη αψήφησή τους συνεχίζει να εμποδίζει τις εχθρικές προελεύσεις. Κρατήστε τους στις προσευχές σας», αναφέρθηκε επίσης στο Χ.

The Christian resistance, in the Al-Suqaylabiyah region of Antiochian Greek heritage, is holding strong against Turkish-backed jihadist forces. The situation is intensifying, but their steadfast defiance continues to thwart enemy advances.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας, η Ελληνική Οργάνωση Αντιοχείας δημοσίευσε επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, όπου αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Τα παιδιά του Χαλεπιού, που οι πρόγονοί τους στήριξαν την Ελλάδα στις πιο μαύρες εποχές της, βασίζονται σε εσάς». «Στο Χαλέπι τα παιδιά των συγγενών μας και οι οικογένειές τους ζουν σε μεγάλο κίνδυνο. Η ζωή τους κινδυνεύει, εγκαταλείπονται για να αντιμετωπίσουν τη μοίρα τους», αναφέρεται επίσης στην επιστολή.

