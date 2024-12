Kραυγή αγωνίας από τους Έλληνες της Συρίας - Επιστολή προς Γεραπετρίτη

Νέα κραυγή αγωνίας από την ελληνική κοινότητα, η οποία αυτή τη φορά προχωρά ένα βήμα παραπέρα.

Μετά από τις αναρτήσεις με τις οποίες καλούσαν την Ελλάδα και την Κύπρο σε βοήθεια, το βράδυ της Δευτέρας η Ελληνική Οργάνωση Αντιοχείας προχώρησε σε νέα ανάρτηση στο Χ με την οποία δημοσιεύει μία επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στην επιστολή, μεταξύ άλλων αναφέρεται πως «Τα παιδιά του Χαλεπιού, που οι πρόγονοί τους στήριξαν την Ελλάδα στις πιο μαύρες εποχές της, βασίζονται σε εσάς».

Αναλυτικά η επιστολή προς τον Γιώργο Γεραπετρίτη:

«Επιστολή προς τον Εξοχώτατο κ. Γιώργο Γεραπετρίτη,

Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος,

Στο Χαλέπι τα παιδιά των συγγενών μας και οι οικογένειές τους ζουν σε μεγάλο κίνδυνο. Η ζωή τους κινδυνεύει, εγκαταλείπονται για να αντιμετωπίσουν τη μοίρα τους. Τον περασμένο μήνα σημάδεψαν την τραγική ανάμνηση της σφαγής του 1850 στο Χαλέπι, όπου καταστράφηκαν χριστιανικές συνοικίες. Ένας από τους λόγους αυτής της τραγωδίας ήταν η υποστήριξη που έδωσαν οι Έλληνες της Αντιόχειας στο Χαλέπι στην Ελληνική Επανάσταση. Αν και τα σύνορα μας χωρίζουν, το αίμα που χύθηκε στο Χαλέπι είναι το ίδιο αίμα που χύθηκε στον αγώνα για την Ελλάδα. Είναι το αίμα των προγόνων μας, που έμειναν ενωμένοι ως Έλληνες, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και ως υπερασπιστές της Ελληνικής ταυτότητας. Για αιώνες, έχουμε υποστεί καταπίεση – υπό τους Οθωμανούς και κατά τη διάρκεια της ισλαμικής κυριαρχίας – επειδή ποτέ δεν εγκαταλείψαμε τη σύνδεσή μας με την Κωνσταντινούπολη και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Σήμερα οι χριστιανοί του Χαλεπίου στέκονται μόνοι. Το καθεστώς έχει εγκαταλείψει τις γειτονιές μας, αφήνοντάς μας να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις μόνοι μας. Δεν σας ξεχάσαμε όμως. Ακόμη και κάτω από αιώνες διωγμού, κρατήσαμε ζωντανή την πίστη μας, τα ονόματά μας και τη βυζαντινή μας κληρονομιά. Μείναμε πάντα πιστοί στην Ελλάδα, ακόμα κι όταν μας κόστισε ακριβά. Σας καλούμε τώρα, αδελφοί και αδελφές μας με πίστη και κληρονομιά, να δράσετε. Το Χαλέπι ήταν κάποτε η μεγαλύτερη χριστιανική πόλη του Λεβάντε, κέντρο του ελληνικού πολιτισμού, της πίστης και της τέχνης. Μην το αφήσετε να πέσει. Χρησιμοποιήστε όλη τη διπλωματική δύναμη της Ελλάδας για να προστατέψετε τους χριστιανούς του Χαλεπίου. Συνεργαστείτε με τα έθνη - Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα - για να διασφαλίσετε ότι αυτή η αρχαία κοινότητα θα επιβιώσει. Τα παιδιά του Χαλεπίου, που οι πρόγονοί τους στήριξαν την Ελλάδα στις πιο μαύρες εποχές της, βασίζονται σε εσάς. Το αίμα στις φλέβες τους είναι ίδιο με το δικό σας. Το μέλλον τους είναι συνδεδεμένο με το δικό σας, όπως ήταν πάντα.

Η Ελληνική Οργάνωση της Αντιόχειας»

