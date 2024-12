Συρία: Ποιος είναι ο ηγέτης των τζιχαντιστών της Hayat Tahrir al Sham που κατέλαβαν το Χαλέπι

Ο Αμπού Μουχαμάντ αλ Τζολάνι επιβιβάστηκε σε ένα λεωφορείο στη Δαμασκό της Συρίας τον Μάρτιο του 2003, κατευθυνόμενος στην έρημο προς τη Βαγδάτη με ομοϊδεάτες του εθελοντές, πρόθυμους να αποκρούσουν την επικείμενη αμερικανική εισβολή στο Ιράκ.

Όταν επέστρεψε στην πατρίδα του το 2011, μετά από μια πενταετή θητεία σε στρατόπεδο φυλακών των Αμερικανών στο Ιράκ, ο Τζολάνι ήταν απεσταλμένος του ιδρυτή του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι. Ο Τζολάνι έφτασε στη Συρία με τσάντες γεμάτες μετρητά και μια αποστολή να εξυψώσει το εξτρεμιστικό κίνημα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο 42χρονος Τζολάνι μπήκε θριαμβευτικά στο Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, ως ο επικεφαλής διοικητής της υποστηριζόμενης από την Τουρκία ανταρτικής δύναμης του Συριακού Εθνικού Στρατού (SNA) που κυριαρχείται από την ομάδα του, Hayat Tahrir al Sham. Απροσδόκητη και γρήγορη, η νίκη του σηματοδοτεί μια από τις πιο δραματικές στιγμές σε μια Μέση Ανατολή που βρίθει παρόμοιων δραματικών γεγονότων.

Το 2014 ο Τζολάνι είχε μπει κατακτητής στη Μοσούλη του Ιράκ, με τους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους να ξεκινούν ένα άνευ προηγουμένου μακελειό εναντίον όλων όσων δεν πληρούσαν τα κριτήρια των τζιχαντιστών για τον «σωστό άνθρωπο». Τώρα όμως ο Τζολάνι είναι διαφορετικός. Έχει μεγαλώσει, έχει ανελιχθεί στη σκάλα των αναρτών μαχητών της Μέσης Ανατολής και έχει εμπειρία στο ότι πρέπει να γίνει ό,τι χρειάζεται σε κάθε περίσταση.

Αντί να εμπλακεί σε ένα δολοφονικό αμόκ κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων, όπως τότε στη Μοσούλη και αργότερα στη Ράκα, ο Τζολάνι εξέδωσε διατάγματα διατάσσοντας την προστασία των Χριστιανών και των Σιιτών και απαιτούσε από τους άνδρες του να μην επιβάλλουν αντίποινα. «Στη μελλοντική Συρία, πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα είναι η δύναμή μας, όχι μια αδυναμία», ανέφερε το τελευταίο τέτοιο διάταγμα τη Δευτέρα. Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για σφαγές στο Χαλέπι μέχρι στιγμής, και η HTS του Τζολάνι επέτρεψε στις περικυκλωμένες κουρδικές δυνάμεις να φύγουν σώες.

